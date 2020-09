Bottas volvió a lanzar este domingo el mismo polémico mensaje que había soltado por la radio tras ganar el Gran Premio de Australia 2019.

Antes del ya habitual "a quien corresponda, que os jodan", el finlandés empezó diciendo por radio, tras cruzar en primera posición la meta de Sochi, que era "buen momento para dar las gracias a mis críticos".

Cuando se le pidió que explicara sus palabras en la conferencia de prensa posterior a la carrera, y se le preguntó si las críticas a sus resultados este año frente a los de su compañero Lewis Hamilton le habían afectado, Bottas dijo: "No, no ha sido así".

"Pero, sinceramente, no entiendo a la gente que tiene la necesidad de criticar a otros. Ha habido gente que me ha dicho que no debería ni 'molestarme', que debería 'rendirme', pero por mi forma de ser nunca haré eso".

"Así que solo quería volver a enviarles mis mejores deseos. Me ha salido de dentro".

"Pero lo principal es que mantengo la confianza cuando vengo a cada fin de semana y creo que puedo hacerlo. Y así seré siempre. Tienes que tener esa mentalidad".

"Y estoy contento, aunque lo del sábado fue difícil, no me rendí, miré los aspectos positivos y supe que habría oportunidades. Y las cosas salieron bien".

"Así que sí, espero poder animar a la gente a que no se rinda porque ese es el mayor error que puedes cometer en tu vida".

Bottas ganó el GP de Rusia por segunda vez (allí se estrenó en 2017), después de controlar la carrera cuando Hamilton cumplió una penalización de 10 segundos por una doble infracción en la vuelta de formación.

El finlandés dijo que su resultado, que ha reducido la ventaja de Hamilton de 55 a 44, fue un "buen impulso de confianza y un buen impulso para las próximas carreras".

"Mi última victoria fue hace tiempo, pero he estado muy cerca muchas veces", explicó. "Siento que mi ritmo de carrera, especialmente esta temporada, ha sido un poco mejor que en cualquier otra temporada anterior".

"No puedo decir que haya sido frustrante, pero ha sido un poco molesto que haya estado cerca pero me haya quedado en el 'casi', pero las cosas al fin salieron como quería hoy".

"Como he dicho, las cosas no pueden ir en tu contra para siempre. Lo de este domingo es realmente satisfactorio. Creo que me trabajé la victoria, aunque obviamente me considero afortunado también con la penalización de Lewis".

"Pero por lo demás, fue una carrera fuerte", concluyó Bottas.

