Wolff explica por qué no usaron el rebufo con Hamilton en Abu Dhabi

Lewis Hamilton comenzará la decisiva carrera del GP de Abu Dhabi en segunda posición, justo por detrás de Max Verstappen, su rival por el título 2021 de F1. El jefe de su equipo, Toto Wolff, quiso aclarar que la actuación del siete veces campeón del mundo en la clasificación fue la mejor que podía hacer, y que el monoplaza del neerlandés era muy superior.

Red Bull optó por jugar con los rebufos, con Sergio Pérez ayudando a Verstappen a alcanzar una mayor velocidad punta, y cuando se le preguntó a Wolff por qué no lo hicieron en Mercedes, explicó: "Lo que ganas en recta, lo pierdes en las curvas, porque estás demasiado cerca del coche de delante y es muy difícil de organizar".

"Creo que Red Bull lo ha hecho de manera impecable y el lo que les ha dado la ventaja, pero no es la razón por la que estamos detrás. No teníamos el ritmo, y Verstappen y Pérez, cuando no tenían rebufo, seguían siendo rápidos, así que es una lección que hemos aprendido. ¿Es algo que deberíamos tener en cuenta para el futuro? Hoy nos han ganado", afirmó.

El austriaco también habló sobre la opción de que el mundial se decida en los despachos, pero no quiso especular y comentó que eso no entraba dentro de los escenarios para el domingo: "No he hablado con Lewis sobre la posibilidad de la deducción de puntos en el mundial por un choque porque creo que el director de carrera ya ha avisado a los pilotos de las posibles consecuencias".

"No tengo ninguna duda de que competirán muy duro porque se trata del campeonato del mundo de Fórmula 1, y confío en que serán limpios, duros, pero limpios. Sin empujar ni golpear a nadie, y es el final que merece este mundial épico", indicó.

Antes de llegar a Abu Dhabi, y tras ver cómo rindió el Mercedes en las últimas citas, se especuló con que Hamilton podría penalizar para montar un motor nuevo, pero Wolff dijo que no sería así: "No vamos a cambiar el motor, porque ser 7º o 11º no es una opción viable a estas alturas".

"No tenemos la ventaja en recta que teníamos en Brasil, Qatar o Yeda, sigue siendo difícil adelantar aquí, y creo que lo siguiente debería ser quitar las curvas 6 y 7 para ir a fondo durante dos kilómetros con el DRS"

"La curva 8 y 9 son más rápidas de lo que esperaba, y con el peralte, no puedes ir rueda a rueda con otro coche, así que soy bastante escéptico en cuanto a los adelantamientos, quizá podamos mejorar para la próxima campaña", explicó.

Al jefe de Mercedes también se le planteó si se sentía mal porque una compañía que vende bebidas energéticas le había superado, a lo que respondió: "Nunca he dicho eso, no sé de dónde viene, pero no es algo que haya dicho, y tampoco lo diría, porque tengo todo el respeto por Red Bull como empresa y como equipo de carreras. Ellos tenían hoy el coche más rápido, es un 1-0, veremos qué pasa mañana".

Tras la clasificación, Hamilton comentó que se encontraba "un millón de veces mejor" que en su lucha de 2016 por el título con Rosberg. La prensa preguntó por esta declaración a Wolff, que afirmó: "La pelea interna fue muy difícil de gestionar, para él y para mí, que debía ser neutral. Está en un momento diferente en su vida, su mentalidad es fantástica, está en un buen lugar y estamos tan unidos como es posible, somos luchadores".

"Nunca nos rendimos y, si pierdes, puedes decir que lo has dado todo. Solo te queda felicitar al otro equipo, pero faltan 24 horas para eso, y lo que puedo decir es que estaremos dando guerra".

Una vez que acabe la temporada 2021, sin importar quién venza, los equipos deberán empezar a pensar en la próxima campaña, en la que se vivirá un cambio de reglamento mayúsculo. Esto es lo que dijo Wolff cuando se le preguntó por ello: "Creo que va a estar todo mucho más igualado de lo que estamos ahora porque estamos trabajando con un límite presupuestario".

"Los equipos grandes siguen con ventaja por las inversiones que han hecho otras campañas, pero no descartaría que ningún otro conjunto haya empezado desde bien temprano a desarrollar su coche, y eso es emocionante".

"Comienza una nueva era, pienso que tendremos carreras espectaculares con más equipos con opciones de ganar. Espero que los monoplazas sean emocionantes y tenemos que mirar de manera positiva lo que viene el próximo año", finalizó.