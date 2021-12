Ricciardo escapa de la sanción por bloquear a Alonso en Abu Dhabi

La clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi tuvo de todo, con una lucha por todo lo alto entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, pero en la zona media, los pilotos también peleaban por llegar a una última sesión clasificatoria que estaba especialmente cara.

Uno de los que más luchó fue Fernando Alonso que, en su último intento de vuelta para pasar a la Q3, se encontró con el McLaren de Daniel Ricciardo, el monoplaza de color papaya le molestó lo suficiente como para no pasar el corte y quedar eliminado. El de Alpine saldrá en la 11ª posición, pero tras bajarse del coche comentó que esperaba que hubiera alguna sanción por el lento ritmo que llevaban sus rivales en la zona final de Yas Marina para preparar ese último giro.

Sin embargo, tras hablar con los comisarios, la FIA decretó que no era necesario penalizar a nadie y, por tanto, el australiano del equipo de Woking salió indemne de la investigación por bloquear al español.

En tono cómico, antes siquiera de conocer la resolución, Ricciardo habló sobre la situación: "En cuanto le enseñé el tatuaje de nuevo [a Alonso], se calmó bastante. La verdad es que estaba bien conmigo, pero entiendo la frustración que tuvo al volante, lo comprendo totalmente".

"Acabamos de regresar de ver a los comisarios y tuvimos una buena discusión, obviamente, no sé el resultado todavía, pero creo que el problema era, o al menos es el que más se repite, es el ritmo cuando estamos en la vuelta de calentamiento", dijo.

El de McLaren explicó la acción al final de la Q2 con el de Alpine: "Tenemos que ir muy despacio. Fernando estaba 40 segundos por detrás de mí en ese momento, él iba en vuelta, y yo aún iba por la curva 14, no hay manera de que me alcance al final de la vuelta, solo tengo dos minutos para hacer el intento".

"Creo que el problema es la velocidad que llevamos cuando salimos a pista y, como piloto, en esa situación, no tienes otra opción, estás a merced de lo que te rodea", afirmó.

Ricciardo es un piloto con gran experiencia, y lleva en la categoría desde 2011. Es por ello que indicó que se necesita una revisión sobre cómo afrontan la clasificación: "Opino que se deberá hacer algún tipo de discusión sobre como afrontarlo el año que viene, pero creo que, en última instancia, la diferencia es demasiado grande, cuando no son necesarios más de 10 segundos".

"No necesitamos dejar tanto espacio con el coche de delante, porque ahí es donde se produce el embotellamiento esta temporada".

A pesar de este problema que tuvo durante la última sesión clasificatoria del año, el australiano disfrutó de sus compatriotas en F2. Oscar Piastri ganó el título de la antesala de la F1, y esto dijo Ricciardo al respecto: "Sí, fue salvaje. No solo ganó, sino que dominó, no creo que nadie se esperara que lo hiciera así y, como he dicho, ganar el título es una cosa, y hacerlo cómodamente es otra. La gente sabía que tenía talento, igual que yo lo pensaba, pero pocos esperaban que dominara de esta manera"

"Estoy emocionado, hay una primera línea en la F2 con australianos, con él y Jack [Doohan], así que tiene muy buena pinta, estoy muy contento viendo eso", concluyó.