Wolff explica por qué cambiar a Masi no solucionaría el problema

"No estoy interesado en tener una conversación con Michael Masi", dijo un enfadado Toto Wolff después de lo sucedido al final de la temporada en Abu Dhabi. Sin embargo, el jefe del equipo Mercedes asegura ahora que no está interesado en que Masi deje su puesto como director de carrera de la Fórmula 1.

"Es un problema mayor", explicó. "Mis valores simplemente no son compatibles con las decisiones que se tomaron", dijo el austriaco, entre otras cosas.

"No se trata solo de reemplazar al director de carrera. Todo el sistema de toma de decisiones debe mejorarse", dijo Wolff pensando en el futuro de la categoría y reconociendo que durante toda la temporada 2021 se produjeron "inconsistencias en la implementación de las reglas en pista".

"Una cosa es conducir duro y tener diferentes puntos de vista entre pilotos y equipos, eso es normal. Pero las decisiones inconsistentes nos llevan inevitablemente a la polémica, mucha de ella totalmente innecesaria", explicó.

Wolff recuerda el Gran Premio de Eifel 2020

La falta de coherencia estuvo presente durante todo el año. "Pero esta última decisión tuvo el mayor impacto" dijo Wolff. "Y desde una perspectiva deportiva, fue catastrófico porque decidió el campeonato mundial".

Al mismo tiempo, el austriaco reconoció que Mercedes no siempre estuvo en el lado equivocado de las decisiones. "A veces nos perjudicó y a veces tuvimos más suerte". No obstante, a Toto Wolff le gustaría que las reglas se aplicaran de manera más coherente en el futuro.

Recordando la carrera de Nürburgring en 2020, Wolff aseguró que era un ejemplo de lo que había que hacer. En ese momento y después de un largo periodo de coche de seguridad, Masi dijo: "Las regulaciones dicen que todos los vehículos con vuelta perdida deben desdoblarse. Eso afectó a muchas posiciones y fueron unos diez u once coches los que tuvieron que adelantar".

En Abu Dhabi, sin embargo, solo se permitió que unos pocos coches pudiesen desdoblarse antes de reiniciar la carrera. Según Wolff, se hizo "exactamente lo contrario" respecto a lo que se había dicho un año antes en Nürburgring, algo que no se puede repetir.

Wolff: la Fórmula 1 deber ser deporte antes que espectáculo

Wolff no cree que Michael Masi relanzara la carrera en Abu Dhabi tan rápido porque los directores de la Fórmula 1 no quisieran que la temporada terminase detrás del coche de seguridad: "Nunca diría algo así, porque al final ofrecemos un entretenimiento. Pero ese entretenimiento tiene que seguir al deporte y no al revés", explicó Wolff.

"Stefano [Domenicali] es un verdadero hombre de carreras y no estaría interesado en intervenir en las carreras por el factor de entretenimiento. No puedo juzgar la presión bajo la que está el director de carrera en ese momento, pero las reglas son las reglas". Según el de Mercedes, las reglas no deben interpretarse de manera libre, simplemente "para darle vida a la acción".

Entonces, ¿cómo deberían ser las cosas en su opinión si un simple cambio de director de carrera no puede resolver los problemas existentes? Sobre este tema, Wolff se basó en una conversación que había existido entre todas las partes.

"Estoy seguro de que todos nosotros, los equipos, los pilotos, la FIA y la propia F1, podemos mejorar la forma en la que se toman las decisiones para que la categoría se vuelva más fuerte. Si bien estas situaciones son muy dolorosas, también son oportunidades de cambiar y mejorar", concluyó Wolff.