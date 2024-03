Vídeo: Alonso, susto y 'salvada' en la FP1 del GP de Australia F1

La FP1 no fue el mejor estreno de fin de semana para Fernando Alonso, que se llevó un gran susto cuando aún no se había cumplido la primera media hora del GP de Australia. El bicampeón se salió en la rapidísima curva 10 del circuito australiano, y tuvo que recorrer la escapatoria de grava salvando el accidente y males mayores. "He perdido un poco el coche", dijo por radio.

Aunque pudo volver al box del Albert Park de Melbourne sin drama, Aston Martin anunció que tras revisar el estado del AMR24 tenía que llevar a cabo el cambio del suelo del coche, lo que esperaba que llevara "unos 15 minutos" de trabajo que finalmente fueron más por una bandera roja que provocó Alexander Albon.

Vídeo: la salida de pista de Fernando Alonso en la FP1 de Australia

Fernando Alonso había sido el primero en salir a pista al inicio de la sesión, colocándose incluso al final del pitlane antes de que el semáforo verde se encendiera. Con llamativas parrillas de sensores aerodinámicos a ambos lados del coche, Alonso lideró el pelotón, aunque en sus primeros giros no dio vueltas cronometradas y solo recopiló datos antes de regresar al box.

Luego, con ese juego de neumáticos medios usados, sí marcó tiempo, aunque aún registros lentos que le dejaban en las posiciones más bajas de la tabla, antes del incidente que marcó gran parte de su sesión. En el momento de su salida de pista, era último, y el accidente de Albon con el Williams que obligó a neutralizar la sesión con bandera roja prolongó el tiempo de Alonso en el garaje.

El cronómetro siguió corriendo, y cuando se renaudó, solo quedaban nueve minutos, que el asturiano aprovechó para acumular alguna vuelta más y recuperar parte del tiempo perdido. Sin embargo, aunque mejoró su marca personal, no pudo pasar de la 18ª posición.

Tras la sesión, y atendiendo a DAZN F1, el director de Aston Martin Mike Krack explicó: "Esta sesión ha sido muy complicada, muchos pilotos se han salido de pista. El viento lo complicaba mucho, y no solamente ha sido un viento fuerte, sino que iba a rachas. Alonso tuvo un pequeño contratiempo en esa curva 9 y se fue ancho en la curva 10, y pasó por encima de la gravilla y dañó el suelo".

"Hemos hecho una reparación rápida, pero ahora hay que revisarlo a fondo, porque apretamos para sacarlo pronto, y hay que revisar que todo esté bien para la siguiente sesión. Hay dos horas y media hasta la FP2 y creo que estará bien, chequearemos todo y nos aseguraremos de que está al 100%".

Y así fue. Alonso salió a pista sin problemas en la FP2 y de hecho fue el más rápido durante la primera parte de la práctica, marcando varias vueltas rápidas hasta que fue superado por su compañero Lance Stroll y posteriormente por los Ferrari y Verstappen para acabar en la quinta posición. En su primera vuelta con blandos, tuvo un pequeño susto en la curva 6, pero luego fue competitivo en los siguientes giros pese a que las gomas ya no estaban en su mejor momento.

Así elogió la 'salvada' de Alonso la propia Fórmula 1 en sus redes sociales.