Norris lidera una enrevesada FP1 de Australia; Sainz 8º y Alonso, 18º

Lando Norris lideró una complicada primera sesión de entrenamientos libres del GP de Australia, disputada en la madrugada española y cuando aún era jueves en Latinoamérica. Si miras la tabla de tiempos, verás que los seis primeros acabaron separados por menos de una décima, aunque hay matices.

Fue una FP1 que despejó pocas dudas, una primera práctica con numerosos sustos especialmente en las zonas más veloces de la pista. No fue el inicio más sencillo para Fernando Alonso, que terminó 18º. Antes de la primera mitad de sesión, el español tuvo una salida de pista en la rápida curva 10 del circuito Albert Park, lo que dañó su fondo plano, que el equipo tuvo que reemplazar.

Sin embargo, no se llevó Alonso lo peor. La sesión se detuvo a 19 minutos del final con bandera roja cuando Alexander Albon perdió el control del Williams en la curva 6, tocó violentamente el muro de la 7 con la parte derecha de su coche y acabó golpeando también la 7. Como en los entrenamientos libres cuando hay bandera roja no se detiene el crono, los minutos fueron pasando, y no hubo de nuevo bandera verde hasta que quedaban nueve.

Las prisas no fueron buenas consejeras, y al salir a pista con neumáticos blandos en esos últimos minutos, Max Verstappen cometió un error en el mismo punto del problema de Alonso, y Checo Pérez tuvo problemas en la última curva, lo que arruinó sus mejores intentos y les impidió mejorar y batir la marca de Norris, aunque Verstappen logró quedarse a 18 milésimas con una vuelta final.

Detrás de Norris y Verstappen estuvo George Russell, a solo 33 milésimas del McLaren, Charles Leclerc fue cuarto a 35 milésimas, Yuki Tsunoda quinto a 57 y Sergio Pérez sexto a 78 milésimas.

Dejando atrás la apendicitis, Carlos Sainz completó sin mayores problemas la primera sesión, con tiempos competitivos que le dejaron en la octava plaza, detrás del otro Aston Martin (de Lance Stroll) y delante de Lewis Hamilton, que no estuvo cómodo durante toda la FP1. Cerró un top 10 separado por solo tres décimas y media Oscar Piastri.

Resultados de la FP1 del GP de Australia 2024 de F1

Resumen de la FP1 del GP de Australia 2024 de F1, así fueron los primeros Libres

Equipado con aparatosas parrillas de sensores en su coche y neumáticos medios, Fernando Alonso fue el primero en salir a pista nada más encenderse el semáforo verde, y tras él, casi todos los pilotos salieron a hacer la vuelta de instalación, entre ellos un Carlos Sainz que quería probarse y comprobar si había dejado definitivamente atrás la apendicitis. El inicio fue complicado para Russell, que se quejaba por radio de un pedal de freno que se iba "demasiado largo", algo que también ocurría en el otro monoplaza del equipo.

Mientras Alonso pasaba por meta sin marcar tiempo, Lewis Hamilton establecía un 1:20.866 para colocarse líder. Rápidamente bajaron los registros y Yuki Tsunoda tuvo su momento de gloria al frente de la tabla, instantes antes de que Checo Pérez bajara su marca con neumáticos blandos y de que Lance Stroll hiciera lo propio con medios. Con los Pirelli rojos y cumplidos los primeros 10 minutos, Charles Leclerc detuvo el crono en 1:19.337 para liderar,pero Pérez le superó por 99 milésimas.

Tras los primeros pasos por meta, Sainz era octavo, con Verstappen quinto y Alonso sin marcar tiempo. Leclerc se la devolvió a Checo dejándole a más de una décima, pero Verstappen puso tierra de por medio bajando por primera vez a 1:18 (1:18.670) y colocándose primero.

Aún en las posiciones bajas y por fin tras volver a pista, Fernando Alonso se llevó un gran susto cuando perdió el control del Aston Martin en la curva 10 y tuvo que salvar la situación a alta velocidad por la grava de las escapatorias.

Antes de cumplirse la media hora, Lando Norris dio un paso al frente para bajar a 1:18.564 con neumáticos blandos, mientras Aston anunciaba un cambio de suelo en el coche de Alonso. Un susto menor al de Alonso se llevó Max Verstappen con una pequeña corrección en la curva 6, antes de que George Russell lograra controlar un latigazo de su Mercedes en la curva 9. No pudo hacer lo mismo Valtteri Bottas, que sí se marcó un trompo girando completamente su Sauber en esa misma zona.

Pero el mayor problema llegó cuando faltaban 19 minutos para el final, cuando Alexander Albon estrelló su Williams contra las protecciones de la sección de curvas 6, 7 y 8, lo que obligó a sacar la bandera roja y detener la acción.

Quedó una mini ronda de nueve minutos cuando de nuevo ondeó la bandera verde, y volvieron los sustos para varios pilotos, entre ellos los Red Bull (Verstappen en la curva 10, Pérez en la última) y Hamiltn (en la curva 1). En esa última parte ya nadie pudo mejorar a Norris, aunque muchos sí consiguieron su mejor vuelta personal para dejar una apretada tabla de tiempos.

Verstappen tuvo tiempo suficiente para hacer un último intento en el último minuto, donde pasó al segundo lugar a solo 0.018 segundos de Norris. Russell hizo lo mismo y se colocó en tercer lugar poco después de que cayera la bandera a cuadros.

Pero la falta general de récords personales finales del resto estableció el siguiente orden: Leclerc en cuarto lugar, por delante de Tsunoda, Pérez, Stroll, Carlos Sainz y Hamilton, quienes finalmente consiguieron una vuelta con blandos al final de la sesión.

Los héroes locales Oscar Piastri y Daniel Ricciardo estuvieron a punto de quedarse fuera del top 10 ambos, siendo respectivamente décimo y undécimo, mientras que Alonso terminó sólo en el puesto 18º.