Verstappen, preocupado por las "implicaciones" de sus problemas en Canadá

Max Verstappen se vio obligado a no disputar gran parte de los Libres 2 del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 después de un problema con el sistema de recuperación de energía en su Red Bull al principio de la sesión.

Aunque la falta de rodaje no fue lo ideal, ya que había oportunidades muy limitadas para dar vueltas limpias debido a las condiciones meteorológicas, el neerlandés dijo que buscar respuestas a lo sucedido, y especialmente poner atención a cuáles podrían ser las posibles consecuencias, eran sus mayores preocupaciones.

Hablando de su día, Verstappen dijo: "Por desgracia, en los Libres 2 no hubo muchas vueltas para mí. Se sospechaba que había un problema eléctrico, así que me dijeron que parara en boxes, y ahora lo están investigando".

"No es lo ideal. Quiero decir, me hubiera gustado dar más vueltas, y otros tenían unas cuantas vueltas más en seco y en mojado. Así que, definitivamente, no es como me hubiera gustado [estar en] la FP2. Pero creo que es más importante, simplemente, averiguar lo que realmente sucedió y qué tipo de implicaciones tendrá para este fin de semana o el resto del año".

Hablando sobre la situación del tres veces campeón del mundo, el asesor del equipo de las bebidas energéticas, Helmut Marko, dio algo más de información sobre lo ocurrido: "El problema está en el lado del motor. Tenemos que sacarlo ahora para encontrar la razón exacta, pero está en la parte eléctrica del motor".

Sin embargo, Red Bull parecía estar lejos de preocuparse de que la falta de tiempo en pista comprometiera seriamente el fin de semana de Verstappen. "Por supuesto que es molesto, porque la primera sesión de entrenamientos ya fue en su mayoría en mojado y sin conclusiones, pero para la puesta a punto esperemos que el sábado la FP3 se dispute en seco. Si conseguimos una sesión completa en seco, entonces no dolerá tanto", añadió Marko.

Las condiciones mixtas en Montreal este viernes también significaron que los de Milton Keynes no consiguieron comprender adecuadamente cuánto han progresado en solucionar los problemas con los pianos que les han frenado recientemente.

"Hemos encontrado algunos problemas después de Mónaco, y espero que podamos dar pasos con la nueva puesta a punto para este fin de semana. Cuando Max salió a pista, marcó tiempos morados en el segundo sector, así que parece prometedor", finalizó el austriaco.