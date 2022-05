Vergne: "Verstappen no sería tan imbatible en la Fórmula E"

Cargar el reproductor de audio

Cuando Jean-Eric Vergne debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2012, compitió durante tres años con Toro Rosso, con un sexto puesto como su mejor resultado. El piloto francés se quedó sin asiento al final de la campaña 2014, antes de recalar en la Fórmula E.

Vergne, que hasta la fecha ha conseguido ganar el campeonato de la categoría eléctrica dos veces, cree que competir en la Fórmula E es muy diferente a hacerlo en la Fórmula 1.

En declaraciones para F1-Insider.com, el piloto francés dijo: "Seré sincero, si hubiera corrido contra Max en la F1, no le habría ganado. Está en el punto más alto de su talento en estos momentos y parece ser imbatible. Pero estoy seguro de que no sería tan imbatible en la Fórmula E".

"Podemos ser más lentos en las curvas, pero peleamos mucho con el monoplaza. Es muy difícil llevar estos coches al límite. También necesitamos ahorrar la mayor cantidad de energía posible durante la carrera, mientras luchamos contra el otros pilotos rueda a rueda".

"Así que tu cerebro está más activo que en la F1. Pilotar estos coches es como jugar al ajedrez".

"Se siente bien formar parte de la Fórmula E, somos embajadores de la movilidad eléctrica. Corremos en las ciudades más bonitas y demostramos de lo que son capaces los los vehículos eléctricos. Así que no solo corremos, sino que también motivamos este movimiento. Creo que eso es algo importante, porque de esto se trata el futuro".

"Dentro de 20 años ya no veremos coches de gasolina. En algunas ciudades puede que incluso antes. Ese es el camino que debemos seguir. Las marcas deben fabricar los mejores coches en este campo y el automovilismo se está convirtiendo de nuevo en un laboratorio. Y la Fórmula E es el mejor laboratorio en este sentido, porque los vehículos del mañana se desarrollan aquí".

Más allá de la importancia de la electrificación en un futuro no tan lejano, Vergne también quiso destacar los desafíos a los que se enfrentan al competir en la categoría eléctrica de monoplazas.

"A veces ganas carreras y no sabes lo que has hecho para merecerlo. En otras no ganas y tampoco sabes lo que estás haciendo mal. El truco es simplemente concentrarte en ti mismo para sacar lo mejor de tu coche, lo cual es un trabajo duro".

"Pasamos mucho tiempo con los ingenieros en la fábrica y hacemos mucho trabajo de simulador. De hecho, ahora trabajo más que en la Fórmula 1. Diría que los pilotos de Fórmula E pasan mucho más tiempo en el simulador que en cualquier otra categoría", concluyó Vergne.