Sainz revela la debilidad de la que Ferrari F1 no podrá deshacerse

La temporada 2023 de Ferrari y Carlos Sainz está siendo mucho peor de lo esperado, ya que los de Maranello esperaban regresar a la lucha por las victorias y, de momento, ni tan siquiera pueden pelear con regularidad por los podios.

Este fin de semana, la Fórmula 1 visita Spa-Francorchamps, un circuito al que rodea mucha polémica respecto a sus sistemas de seguridad debido a que allí se han vivido dos muertes en carrera en los últimos tres años, razón por la que ha sido criticado por algunos pilotos de la categoría.

Sin embargo, el piloto madrileño del equipo italiano, parece no estar de acuerdo con esas críticas: "Yo podría no estar del todo de acuerdo con eso. No creo que al circuito le falte nada en cuanto a la seguridad, a pesar de todo lo que ha sucedido. Creo que los cambios que han hecho estos años han hecho que sea mucho más seguro".

"Creo que es desafortunado lo que pasó con Antoine [Hubert], se debió más a las condiciones, al igual que con lo que pasó también hace más o menos un mes aquí [la muerte de Dilano Van'T Hoff], eso podría pasar en cualquier categoría y en cualquier circuito del mundo".

"Cuando no hay visibilidad y un coche hace un trompo en plena recta, nadie puede ver nada. Es cuestión de suerte si lo esquivas o no. Y por eso, antes de dar la bandera verde en una sesión, tienes que estar realmente seguro de que no depende de la suerte si hay un accidente o no", añadió el madrileño para zanjar el asunto.

En cuanto a la competitividad del SF-23 para este Gran Premio de Bélgica, Sainz prefirió no hacer predicciones, pero reconocía que la amenaza de la lluvia podría jugar a su favor.

"Si hay un coche difícil de predecir, es el nuestro a día de hoy, así que no sé cómo va a rendir, pero espero que podamos hacerlo bien si llueve".

Sobre si Ferrari podrá mejorar sus prestaciones y dar un paso tan grande como el de McLaren estas últimas semanas, el piloto español explicó que el monoplaza de color rojo en este 2023 nació con una debilidad clave que se mantendrá hagan lo que hagan.

"Ahora somos realistas, creo que hemos desbloqueado un buen camino de desarrollo. Pero es una realidad que el coche nació con algunas características que nos hacen muy sensibles a las condiciones de la pista como las temperaturas, el viento, etc".

"Y por eso, no importa cuánto progreses durante la temporada, cuánta carga o rendimiento añadas al coche, seguirás teniendo un monoplaza muy sensible a esas cosas. Sinceramente, yo creo que hemos progresado bastante. Es sólo que hay un par de equipos, como McLaren y Mercedes, que también están haciendo grandes avances y hacen que parezca que no ha sido para tanto".

"Si nos fijamos en Canadá y Austria, parecía que éramos los que más progresábamos. Ahora hemos tenido dos fines de semana peores y parece que no estamos desarrollando el coche lo suficiente".

"Ahora, si tenemos otros dos fines de semana buenos en unas pistas más favorables, parecerá que estamos evolucionando mejor. Y también creo que va por ciclos. Y entonces tendremos que mirar la media de la temporada para evaluar lo bien que lo hemos hecho", concluyó Carlos Sainz, que está en estos momentos en la sexta posición de la clasificación de pilotos.

