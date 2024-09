Las siete cosas que aprendimos en el GP de Italia 2024 de F1

La carrera del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 regaló un momento para la historia de los tifosi, que celebraron el triunfo de Charles Leclerc por todo lo alto tras ganar la batalla estratégica a Lando Norris y Oscar Piastri. Sin embargo, eso no fue todo lo que ofreció el circuito de Monza a lo largo del fin de semana, ya que hubo otras que tendrán un buen impacto en el futuro de la categoría.

Repasa los temas más importantes de la cita italiana en Motorsport.com y el análisis de todo ello tras una nueva prueba del mundial

1. Ferrari F1 defiende su reputación con una victoria estratégica en casa

El equipo Ferrari consiguió la victoria en la carrera de casa después de jugar con la estrategia y apostar por una sola detención con Charles Leclerc y Carlos Sainz. En el caso del español, alargaron su primera tanda con el medio, y parecía que iba a ser el único que iba a pasar por el pitlane solo en una ocasión, pero el monegasco se las arregló para gestionar las gomas y cruzar la línea de meta en primer lugar pese a la presión de los McLaren.

Los de Maranello planearon según se desarrollaba la prueba intentar ir a por el triunfo después de ganar la partida a Lando Norris en la salida y ponerse segundo, aunque no se esperaban lograrlo por la degradación. No obstante, pudieron celebrar con sus aficionados lo que desean en cada temporada, y se pudo ver en la recta del circuito de Monza con todo teñido de rojo.

2. Las 'Papaya Rules' de McLaren F1 necesitan una revisión urgente

En McLaren dejaron muy claro que había unas 'Papaya Rules', que consistían simplemente en que sus pilotos no se tocaran en ningún momento, y casi estuvo a punto de ocurrir una desgracia en la salida del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, porque Oscar Piastri se lanzó a por el adelantamiento sobre Lando Norris, y eso quizá les costó la victoria por el tiempo que más tarde perderían.

Por eso, en Woking necesitan revisar las órdenes de equipo, unas que ya causaron controversia hace poco más de un mes en el Gran Premio de Hungría. Además, si quieren pelear por el título mundial contra Red Bull, deben darse cuenta de que habrá que seleccionar a un claro favorito y poner los huevos solo en una cesta para maximizar las oportunidades debida a la diferencia en puntos que todavía hay.

3. La situación de Red Bull F1 es crítica

En Red Bull no estuvieron tranquilos ni en el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, cuando dominaban sobre la pista. La guerra interna se acabó solucionando, pero una vez que resolvieron esos problemas, aparecieron los que más preocupaban, los que afectan al monoplaza y por los que llevan ya sin ganar seis carreras consecutivas, y sus pilotos son conscientes de que hay algo que desequilibra el RB20.

La ventaja de Max Verstappen sobre Lando Norris sigue en 62 puntos, y con todavía ocho grandes premios pendientes puede no ser suficiente, aunque lo peor está en el campeonato de constructores, porque tan solo tienen un colchón de ocho unidades con respecto a McLaren, y Ferrari tampoco está tan lejos como se podría pensar.

4. La FIA prohíbe a Kevin Magnussen correr en la próxima cita de F1

La polémica volvió a azotar a la FIA, puesto que decidieron imponer una carrera de castigo a Kevin Magnussen por acumular los doce puntos de penalización en su superlicencia. El danés intentó superar a Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, pero se tocaron y los comisarios le impusieron dos puntos en su licencia, con lo que llegó al límite permitido en solo doce meses.

El francés le defendió para que le quitaran esa prohibición de competir en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que Fernando Alonso aseguró que la federación internacional necesita revisar el reglamento para que se castiguen situaciones verdaderamente peligrosas, y no en las que se intenten adelantamientos en carrera o por fallos leves como salidas de pista.

5. Mercedes F1 confirma a Andrea Kimi Antonelli como sustituto de Lewis Hamilton

Ya es oficial, Andrea Kimi Antonelli será el sustituto de Lewis Hamilton en la temporada 2025 de Fórmula 1 con el equipo Mercedes. Muchos especularon con que Carlos Sainz podría ocupar ese asiento después de que Max Verstappen finalmente se quedara con los de Milton Keynes a pesar de los coqueteos con Toto Wolff, pero su joven estrella debutará en el Gran Circo con apenas 18 años.

El director del conjunto, Toto Wolff, aseguró que solo tardó "cinco minutos" en decidirse, aunque eso parece que no fue así debido a que pasaron unos siete meses hasta que llegó el anuncio en el Gran Premio de Italia, un día después de que el italiano se estrellara en la FP1 en el circuito de Monza, aunque con unas cifras de velocidad en curva que asustaban.

6. Franco Colapinto debuta con nota en la F1

Argentina regresó a la parrilla de la Fórmula 1 después de 23 años gracias al estreno de Franco Colapinto, que sustituyó a Logan Sargeant después de la decisión de Williams de quitar al estadounidense por su falta de progreso. El argentino cometió un pequeño fallo en la clasificación que le costó el pase a la Q2, pero eso lo arregló en la carrera del Gran Premio de Italia.

El domingo salió desde la parte trasera de la parrilla, y con una buena estrategia y degradación de los neumáticos, consiguió quedarse a las puertas de los puntos, incluso Fernando Alonso bromeó diciendo que le hubiera dejado pasar si fuera consciente que estaba justo detrás, y le aconsejó de prepararse físicamente para las siguientes pruebas, que serán más exigentes.

7. Aston Martin F1 no tiene "ningún punto fuerte"

En Aston Martin están en problemas, y no es ningún secreto que están en una posición complicada porque no dan pasos adelante en el rendimiento. En la actualidad son el quinto equipo, muy lejos de los líderes, pero por detrás, sus rivales se les acercan, y es probable que ocupar la zona de puntos en lo que resta de temporada 2024 de Fórmula 1 no será tan sencillo.

Aunque lo que más preocupa es que parecen no tener puntos fuertes en su coche, como aseguró Fernando Alonso al terminar el Gran Premio de Italia: "Casi no tenemos puntos fuertes, y eso hace que las carreras sean un poco difíciles para nosotros, pero tenemos que seguir luchando y como siempre decimos para la próxima carrera tenemos que aprender cosas de esta".

