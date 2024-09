Wolff dice que se decidió por Antonelli "cinco minutos después" de la salida de Hamilton

El director del equipo de Brackley, Toto Wolff, aseguró que tomó su decisión de firmar a Andrea Kimi Antonelli para que fuera el sustituto de Lewis Hamilton "cinco minutos después" de conocer la noticia del fichaje del heptacampeón por Ferrari. El sábado del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, la escudería germana anunció finalmente que el italiano ocuparía el asiento titular que quedaba vacante junto a George Russell.

El anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre la decisión de Mercedes, con su máximo responsable siguiendo muy de cerca el desarrollo de su joven estrella a través de una serie de pruebas privadas, mientras que sondeaba la posibilidad de Max Verstappen en caso de que el neerlandés quisiera.

Sin embargo, como el plazo para sacar al holandés de Red Bull se cerró, comunicaron su decisión, una que parecía estar clara desde hace tiempo. Cuando se le preguntó sobre cuándo se decidió por Andrea Kimi Antonelli para ocupar el hueco de Lewis Hamilton, dijo que fue algo inmediato en enero.

"Me decidí cinco minutos después de que Lewis Hamilton me dijera que se iba a Ferrari", aseguró Toto Wolff. "Estuvimos mirando otras opciones, y también mantuvimos la idea de Max [Verstappen]. No lo descartamos por completo viendo lo que pasó en Red Bull, pero instintivamente, esa es la alineación con los dos que siempre quise, teniendo en cuenta el seguimiento que hicimos con Kimi [Antonelli] y todo lo relacionado, pero eso era lo que quería hacer".

No más coqueteos con Max Verstappen en Mercedes F1

El austriaco dijo que el anuncio se traducía en que mantendrían a los dos pilotos para el futuro inmediato, aunque no revelaron los términos contractuales del italiano: "Estos dos son el futuro. Han sido y serán pilotos de Mercedes, y, por lo tanto, tenemos contratos con George [Russell] y Kimi que van mucho más allá, que son muy complicados en términos de opciones, etc.".

"Esto es una olla a presión, pero aquí es donde estamos hoy como equipo, queremos ir con estos dos", comentó. "Lo más importante es ver cómo se adaptan, y no veo ninguna razón para no darles la confianza de seguir adelante. Lo que eso significa para los términos es algo que discutiremos entre nosotros, pero no habríamos apostado por la alineación con ellos si no creyéramos al 100% que son la mejor opción para Mercedes".

Eso significa que cualquier rumor sobre Max Verstappen se olvidará, y Toto Wolff prometió que no se lo pensaría dos veces si el holandés estuviera disponible el año que viene: "Lo que aprecio también en el trato con ellos es que fue muy directo, y no coqueteo fuera. Estuve a punto de ser sorprendido por la situación de Lewis [Hamilton], pero no he mantenido ninguna discusión con ningún piloto cuando lo doy todo para que sea un éxito".

"Y esta es la razón por la que toda nuestra atención se centra en George y Kimi. No hay discusión, no hay segundos pensamientos sobre lo que estamos haciendo en 2026 porque ahora se trata de 2024 y 2025", dijo. "Y si hay flirteos fuera, entonces lo sabrán al mismo tiempo cuando tengamos esas discusiones".

