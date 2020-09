Los pilotos de la Ferrari Driver Academy comenzaron un intenso día de pruebas con el SF71H en Fiorano antes de su debut en los libres en las próximas carreras, con Mick Schumacher participando a los mandos de un Alfa Romeo C39 en el GP de Eifel en Nurburgring, mientras que Callum Ilott lo hará con el Haas VF-20 de Romain Grosjean.

Para el tercer joven piloto de la marca del Cavallino, Robert Shwartzman, que entrará en escena en el GP de Abu Dhabi, la jornada de este miércoles además supuso su debut absoluto al volante de un coche de F1.

El primero en salir a pista con el SF71H de 2018 fue el ruso, quien realizó un shakedown poco después de las 9 de la mañana cuando el equipo encabezado por Laurent Mekies y el ingeniero Marco Matassa encendieron el monoplaza equipado con neumáticos de exhibición.

"Estoy acostumbrado a los neumáticos más anchos de Fórmula 2, pero estos son otra cosa y me encantan. Estoy muy feliz. El siguiente paso es salir a la pista con este pequeño monstruo", comentó Shwartzman, quien después de algunos giros de aprendizaje ya marcó un tiempo de 59,4 segundos.

El segundo en salir fue Ilott, quien calificó el coche de "emocionante".

"Es evidente que el SF71H es un gran coche y estoy muy emocionado de poder conducirlo. El asiento es genial, probé varias posiciones y me sentí cómodo en todas ellas. Me siento muy afortunado y no veo la hora de salir a la pista. Un coche emocionante para conducir ".

El hijo del siete veces campeón del mundo de F1 fue el último en subirse al coche que llevaron Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en 2018.

"Me adapté muy bien al coche y estoy muy contento con todo. Ya probé este coche en el test de Bahréin 2019 y estoy feliz de volver a pilotarlo. Llevaba esperando esta prueba, ha pasado mucho tiempo desde que me subí a un F1 actual. El último fue el Ferrari de 2004", dijo Schumacher

