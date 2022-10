Cargar el reproductor de audio

Si se le pregunta a los miembros del paddock por los mejores pilotos de la parrilla, es muy probable que las respuestas sean similares: Max Verstappen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso; posiblemente Sebastian Vettel, en base a su excepcional palmarés; o Charles Leclerc y George Russell en clave de promesas.

Sin embargo, el nombre de Carlos Sainz no suele ser mencionado en ese contexto. A la sombra de Max Verstappen en Toro Rosso y superado por Nico Hulkenberg en Renault, Sainz creció junto al novato Lando Norris en una McLaren en alza, lo que le ha permitido sustituir a Sebastian Vettel en Ferrari.

Pero sus destellos de brillantez son demasiado raros para el hombre que, en lo que llevamos de temporada, solo ha conseguido una pole y una victoria.

"No sé por qué doy esa impresión [de no tener un gran talento]", se lamentó Sainz. "Una cosa de la que estoy muy seguro es que todos los compañeros que han estado conmigo, todos los directores de equipo, todos los ingenieros que han estudiado mis datos, me consideran un gran talento, porque han visto de lo que soy capaz. Saben que soy muy rápido en lluvia -que suele ser el sello de un piloto con talento- y siempre estoy a la altura en clasificación".

"Si el resto del paddock no puede ver eso, tal vez sea culpa mía y no lo esté demostrando lo suficiente. Cuando hablo con la prensa, o cuando analizo mis vueltas de clasificación, no digo: 'Oh, he hecho la vuelta de mi vida'. Ese no es mi estilo".

"Tal vez haya algún piloto al que le ayude elogiarse a sí mismo: 'Estoy haciendo la mejor temporada de mi carrera. Estoy haciendo las mejores vueltas de clasificación'. Y tal vez eso haga que todos digan '¡Oh, sí, sí!"'. Pero yo no soy así", dijo el madrileño. Algunos verán una referencia a Fernando Alonso, acostumbrado a este tipo de hipérboles.

Fernando Alonso y Carlos Sainz: dos enfoques diferentes de la autopromoción

A Sainz tampoco le preocupa la diferencia con Leclerc en clasificación, pese a que el monegasco le superó en 13 ocasiones, frente a las 4 de Carlos. Cuando se le preguntó la razón por la que está tan lejos de su compañero de equipo a una vuelta, Sainz respondió: "Es interesante, porque no me parece que sea así".

"Al principio del año no tenía ningún feeling con el coche, pero por ejemplo en Bahrein y Jeddah luché por la pole position y estuve muy cerca. En Miami, Mónaco y Canadá, en seco, también fui muy rápido. Pero cada vez que abría un stint en carrera sentía que no podía hacer todas las vueltas como en la clasificación, como si estuviera a punto de estrellarme". Y añadió: "Es más bien el ritmo de carrera lo que tengo que seguir mejorando".

Al menos está esa victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, que lo convierte en el segundo piloto con más salidas antes de ganar por primera vez: 150, frente a las 180 de Sergio Pérez. Fue suficiente para deshacerse de las críticas incesante.

"Para mí, fueron sobre todo los típicos comentarios: '¿Ganará Carlos alguna vez?'", explica el piloto de Ferrari. "Y tengo que responder a esa pregunta a los medios de comunicación, a los aficionados, a mi familia o a mis amigos. Al menos ya no tengo que decirlo. Está aquí [la victoria]. Ya no tengo que explicarle a nadie que sí, que va a venir, que no se preocupe, que voy a ganar".

Y ahora que se siente más cómodo con el F1-75, el español tiene la esperanza de poder mantenerse en un nivel superior. Al principio de la temporada, sobre después de haber sumado 11 podios antes de su primera victoria, las preguntas se multiplicaban, incluso para el propio piloto.

"¿Me dará este coche la confianza que tenía con el del año pasado? ¿Encontraré alguna vez el ritmo adecuado para llevar este coche al nivel que sé que puedo alcanzar ?", se preguntaba Sainz. "Todavía no es un coche que me guste, francamente, a nivel de conducción. Todavía tengo que pensar mucho mientras lo conduzco. Y aún no lo llevo con naturalidad. Pero, al menos, sé que si se alinean varios factores, puedo estar al nivel".

Entrevista realizada por Jonathan Noble y Roberto Chinchero

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!