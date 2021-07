Sainz, 11º: "Me lo pasé bien, pero no era donde quería estar"

La carrera al sprint de Carlos Sainz quedó marcada desde que en la primera vuelta, luchando por la novena plaza con George Russell, el inglés le tocó y le hizo caer a la 19ª plaza, teniendo que remontar el resto de las 17 vueltas.

"Hemos tenido un problema en la salida, que nos ha costado un par de posiciones y luego, intentando recuperar y pasando a Russell, creo que ha cometido un error bastante claro, bastante grave que me ha costado la carrera y casi un accidente", resumió Sainz ante los micrófonos de DAZN F1.

Nada más reincorporarse a pista tras el toque, Sainz comenzó a remontar y, tras pasar a Pierre Gasly a pocas vueltas del final, acabó undécimo, muy cerca de Esteban Ocon.

"A partir de ahí ha sido una carrera, nunca mejor dicho, al sprint, al contraataque, intentar atacar lo máximo posible, y de último al 11º, así que en 17 vueltas hemos remontado todo lo que hemos podido, pero desgraciadamente nos ha costado mucho".

Centrándose en el incidente con Russell, que está siendo investigado por los comisarios, Sainz tiene clara su versión.

"Se ha visto muy claro, creo que Russell ha perdido el coche, se le ha ido de delante o de detrás, no sé, me ha dado y me ha echado fuera. Hemos visto en Austria penalizaciones por cosas mucho menores, y que Russell al final haya acabado delante de mí no lo entiendo, no debería ser así después del error claro que ha cometido...".

Cuando le recordaron que ese es el riesgo de las carreras al sprint, contestó: "Un error ajeno, más que mío. Está claro que es el riesgo que conlleva, pero a su vez la carrera al sprint me ha dado la oportunidad de remontar, he pasado a ocho o nueve coches en pista, me lo he pasado bien, pero no era donde quería estar".

Salvo que haya sanción y cambie alguna posición, saldrá 11º, desde la sexta fila de parrilla: "El objetivo es acabar entre los siete o cinco primeros, así que queda la mitad del trabajo por hacer".

Reflejando sus sentimientos sobre el nuevo formato de la carrera al sprint, cree que la última palabra la tienen los fans: "Yo me he divertido, porque claro, de último a 11º me he tenido que divertir, pero no sé, no sé cómo ha sido por la tele, la verdad, no sé, los que tienen que juzgar son los aficionados, que es para los que se ha creado este formato".

Tras la carrera al sprint, Carlos Sainz tuvo que acudir a comisarios y es investigado por tres accidentes diferentes.

