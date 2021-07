Alonso, tras su gran salida en Silverstone: "No iba a levantar"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 completó una salida antológica en el circuito de Silverstone este sábado, ganando seis posiciones en las primeras curvas y colocándose entre los cinco mejores en la primera carrera al sprint de la historia.

Alonso, que arrancó 11º tras quedarse fuera de la Q3 por 0,025 segundos el viernes, optó por las blandas de Pirelli, frente a los medios del resto (salvo Bottas, Ocon y Raikkonen), y le sacó el máximo partido.

Aunque a partir de la vuelta seis (de las 17 totales) empezó a perder posiciones ante coches más rápidos que el Alpine A521, el español logró defenderse con todo ante Sebastian Vettel para conservar el séptimo puesto de parrilla de cara a la carrera del domingo.

"Sí, ha sido una salida muy agresiva, de 11º a quinto. Luego estuvimos un poco fuera de nuestra posición rodando quintos, éramos demasiado lentos y hubo que dejar un poco a los McLaren que se fuesen y concentrarse más en Sebastian. Salimos 7º mañana, en una clasificación normal saldríamos 11º, así que creo que ha sido bueno", comentó en los micrófonos de DAZN F1.

"Bueno... llevan frenando bastante pronto muchas careras. En Bakú recuerdo adelantar a Carlos y a Gasly por el interior y en las dos de Austria también a varios coches por el interior. No sé, tenemos más confianza en la primera curva que alguno de nuestros rivales, solemos aprovecharlo. Luego en las primeras tres o cuatro curvas hubo bastante acción y recuperamos bastantes posiciones".

"Después estábamos un poco fuera de donde debíamos estar y sufrimos un poco, también los neumáticos rojos al final tenían más degradación y tuvimos que aguantar. Pero de cara a mañana, recuperamos alguna posición en esta Q4 que llamo yo, porque es como una sesión más de clasificación. Contento por ello".

Cuando se le preguntó por el adelantamiento a Lando Norris por fuera en la legendaria curva Copse, Alonso dejó claro que le habría pasado sí o sí.

"Bueno, tenía intención de salirme por fuera, si te digo la verdad, porque como todos se suelen salir por fuera en la primera vuelta... iba a llegar a Copse y si él seguía por dentro, iba a seguir por fuera a tope y adelantar por fuera de la pista, que es lo que me han hecho a mí hasta ahora. No ha hecho falta porque levantó, pero yo no iba a levantar", subrayó el español.

"Me lo pasé bien en la primera vuelta y luego bastante regular. Para vosotros fue una sprint race y para mí fue una maratón, porque no acababa esta carrera con tanto defenderme".

Alonso también dejó claro que el Alpine sufre en circuitos tan largos como el de Silverstone al gastar la energía pronto para compensar su falta de velocidad punta.

"Tenemos poca energía normalmente, en estos circuitos largos sufrimos mucho. Cuando tenemos un coche rápido detrás de nosotros, en las rectas no podemos defendernos. A veces es casi más eficaz dejarles pasar pronto que defenderse demasiado porque entras en un bucle de gastar la batería demasiado pronto", concluyó.

