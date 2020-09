Sainz, tras ser 3º en Italia: "Aún estoy temblando"

El piloto madrileño de McLaren avisó en la última sesión de entrenamientos del GP de Italia de Fórmula 1 2020, en la mañana del sábado, donde quedó segundo. Pero quedaba la duda de si cuando los 'gallos' apretasen en la clasificación, hasta dónde caería el MCL35.

En cambio, fue él quien apretó y solo los Mercedes lograron pasarle en la lucha por la pole position en la Q3, dejando por detrás a los Racing Point, los Red Bull y los Renault, esos a los que temía antes de empezar la acción en Monza.

Sainz logró repetir su mejor resultado en clasificación en la F1, después del tercer puesto en el GP de Estiria del pasado julio, aquella vez bajo la lluvia.

"Estoy muy contento, sobre todo porque desde la Q1 hemos conseguido un buen feeling con el coche y la verdad es que cuando me encuentro cómodo en este circuito con el coche, voy muy rápido. Desde el primer momento en la Q1 me he sentido muy bien, logré pasar solo con un juego de neumáticos con una vuelta muy buena y desde entonces solo traté de rodar en 1:19.6, porque sabía que eso me pondría entre los cinco primeros, así que fui a por ello", comentó tras bajarse del monoplaza.

"Sentí que fui clavando la Q1 y Q2 en los primeros intentos. En la Q3, no lo conseguí del todo y tuve que esperar al segundo intento. La vuelta no empezó muy bien y necesitaba unas curvas finales muy fuertes y lo intenté, arriesgué mucho y después de cómo me tiré en Ascari, fue como '¡Guau!, eso fue demasiado tarde'. Poder salir tercero, detrás de los dos Mercedes, es algo muy especial y que voy a recordar".

"En la última vuelta casi meto la pata, tuve un momento de tensión en Lesmo 1 donde casi pierdo el coche, y desde entonces tuve que pilotar un poco así y aún estoy temblando un poco porque en La Parabolica y Ascari he tenido que ir a tope".

El español logró su registro sin usar los rebufos ni meterse en esa pelea que el año pasado provocó un gran esperpento en los últimos compases de la Q3. Sainz dejó claro que su estrategia era evitar distracciones innecesarias.

"Tenía una estrategia clara, que era no salir el primero, pero me daba igual ser último o tercero. Solo quería asegurarme de no empezar muy cerca del coche de Lance porque a mí personalmente me distrae un poco y no tiene el mismo agarre y cambia mucho su comportamiento de vuelta a vuelta", apuntó.

Sainz reconoce que esto llega como lluvia caída del cielo, después de no poder empezar siquiera la carrera del GP de Bélgica el domingo pasado por un fallo en su propulsor Renault.

"Estoy muy contento de volver después de un decepcionante fin de semana en Spa. Volver con un tercer puesto en clasificación es algo inesperado para nosotros porque esperábamos que Renault y Red Bull estuvieran por delante. Pero he sentido que tenía una oportunidad desde el principio de la clasificación y he podido hacer buenas vueltas, guardar juegos de neumáticos para la Q3 y me ha dado la oportunidad de arriesgar al final y le he sacado partido", añadió.

"Cuando Renault lo hace bien, hay que decirlo y creo que estamos muy cerca de Mercedes en cuanto a potencia. Ahora hace falta un poco de fiabilidad, que nos ha costado muchos puntos este año", comentó respecto a la falta del modo Fiesta por primera vez este fin de semana.

Pero de cara a la carrera de este domingo en Monza, Sainz deja claro que su ritmo de carrera no está para ser tercero en Italia, aunque lo intentarán.

"En cuanto al ritmo de carrera, no es tan bueno como el tercer puesto, pero intentaremos aguantar. Viendo el viernes, está el Red Bul de Verstappen y el Renault de Ricciardo, pero la ventaja que tenemos es que salimos delante y que ellos nos tendrán que adelantar", concluyó.

