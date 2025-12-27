Repaso a la F1 2025: la "mejor temporada" de Albon en un Williams muy mejorado

La temporada 2025 de Fórmula 1 recompensó a Alex Albon por la inmensa paciencia que ha demostrado desde que se unió a Williams en 2022, cuando era el peor equipo del campeonato. Incluso en los años siguientes, la escudería británica sólo mejoró gradualmente, pero el joven corredor siguió siendo su faro de luz, que siempre aprovechó al máximo su maquinaria sin armar jaleo. El Gran Premio de Australia de 2022 es la actuación que viene inmediatamente a la mente.

Lo que el británico-tailandés logró fue aún más notable teniendo en cuenta quién estaba en el coche hermano, ya fuera Nicholas Latifi o Logan Sargeant, no importa, ya que ninguno de los dos era lo suficientemente bueno para la F1. Pero todo cambió este año, cuando Williams fichó a Carlos Sainz, procedente de Ferrari, lo que sirvió como primera prueba para comprobar cuánto había mejorado realmente Albon desde su desastroso 2020 en Red Bull.

Fue una prueba que Albon superó con creces, saliendo directamente del duelo inicial con puntos en siete de los ocho primeros grandes premios. Por supuesto, este estado de forma se vio favorecido por el hecho de que Williams produjo un coche mucho mejor este año, uno que en realidad no tenía sobrepeso cuando empezó la campaña, pero no a todo eso se debió que Sainz estuviera siendo batido por su compañero de garaje.

Tampoco es que el español lo estuviera haciendo mal, había puntuado en cinco de los ocho primeros grandes premios; es sólo que Albon estaba en el mejor estado de forma de su vida, y el jefe del equipo, James Vowles, reconoció que ser "empujado" por el otro coche fue una razón clave para ello.

Pero, como ocurre con la vida en la zona media, siempre hay altibajos: tres abandonos consecutivos de España a Austria acabaron con el subidón de Albon. Sin embargo, logró recuperarse puntuando en cuatro de las cinco carreras que precedieron al parón veraniego, gracias a que Williams solucionó los problemas de refrigeración que aquejaban a su piloto.

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams, James Vowles, Director de equipo, Williams Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Albon, por tanto, estaba en alza, seguía batiendo regularmente a su compañero de equipo y sumaba puntos a un ritmo tan rápido que estaba disputándole la séptima posición del campeonato al piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli.

Pero entonces llegaron los grandes premios de final de temporada, en los que sufrió una misteriosa pérdida de forma en clasificación, mientras que la trayectoria de Sainz fue en sentido contrario. En Bakú, el madrileño consiguió para Williams su primer podio desde el de George Russell en Spa 2021, y el segundo en Qatar, mientras que Albon no sumó ningún punto en las últimas ocho citas, lo que él mismo calificó de "mala racha".

Así que no fue demasiado preocupante para Williams, que logró su mejor resultado en el campeonato de constructores desde 2017, con un quinto puesto. Hay muchas cosas positivas sucediendo actualmente en Williams, y una de ellas es Albon, quien reconoce que 2025 fue su "mejor temporada hasta la fecha" a pesar de sumar cero podios.

"No he cambiado tanto este año", añadió, habiendo terminado octavo y nueve puntos por encima de Sainz. "Pero el coche y lo que han hecho los chicos y chicas de la fábrica han supuesto un gran paso este año. Llevo cuatro años en este equipo, y éste ha sido claramente el mayor paso de un año a otro. Ha sido agradable, ha sido divertido poder correr contra algunos de los mejores equipos en algunos circuitos determinados. Hacia el final del año, no fue lo ideal, pero en general el ritmo ha sido fuerte", cerró.