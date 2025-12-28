Resumen de la F1 2025: Sainz brilla pese a su llegada a la zona media

Carlos Sainz completó su campaña 2024 en la Fórmula 1, en Ferrari, con un último podio para la Scuderia, que no lo renovó para la nueva temporada en favor del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Ese, pensó el español, sería su último podio durante algún tiempo, ya que se marchó a Williams, equipo que terminó noveno el año pasado.

Antes de su debut con la escudería de Grove, el español advirtió a los aficionados de que "no me vais a ver en el podio" a lo largo de la temporada 2025, aunque fue una promesa que rompería antes de que acabara el curso.

Su primera temporada con Williams y con su nuevo compañero de equipo, Alex Albon, tuvo un comienzo difícil, ya que el madrileño no pudo terminar siquiera la primera vuelta del Gran Premio de Australia. Y aunque Sainz sumó su primer punto del año en China, una dura carrera en Japón le siguió, y otro abandono en Bahréin resumieron un duro comienzo de su trayectoria en Williams.

Pero Sainz no se dejó intimidar, y pronto admitió que estaba "yendo en la dirección correcta con la puesta a punto y la conducción", después de superar a su compañero de garaje por primera vez en Arabia Saudí. La carrera de Yeda también fue el inicio de una buena racha para Sainz, que sumó puntos en cinco de seis grandes premios, demostrando los progresos que Williams había hecho durante el parón invernal.

Carlos Sainz superó a su compañero de equipo Alex Albon por primera vez en Arabia Saudí. Foto de: Peter Fox / Getty Images

Después de esto, sin embargo, Sainz entró en una mala racha en su temporada, ya que un fallo mecánico le hizo perderse la salida en Austria y no pudo terminar dentro de los puntos en las siguientes cinco citas, a excepción del sexto puesto en la sprint de Spa.

Los resultados eran lo que el español necesitaba en la segunda mitad de la temporada, ya que la distancia con su compañero se había ampliado, y Sainz no tardó en conseguirlos. En Azerbaiyán, se convirtió en el único piloto de Williams en pisar un podio de Fórmula 1 este año, el primero en hacerlo desde George Russell en el GP de Bélgica de 2021, afectado por la lluvia, y antes había que remontarse a Lance Stroll en Bakú 2017.

Su primer Top 3 llegó gracias a un tercer puesto en Bakú, donde Sainz se clasificó segundo y, a pesar de sucumbir ante Russell, aguantó la embestida de Andrea Kimi Antonelli. Le siguió otro tercer puesto en la sprint de Austin y, para rematar, otro tercero en el penúltimo gran premio: Qatar.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que compartió la culpa de un accidente con Antonelli en el GP de Estados Unidos. También hubo un incidente con Liam Lawson en México, que acabó con su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez prematuramente. Pero, a pesar de estos momentos, Sainz concluyó su primera temporada en Williams con 64 puntos en el campeonato, sólo nueve menos que Albon.

También se llevó el derecho a presumir de ser el único piloto que engrosó el palmarés de Williams este año, y superó a Albon 14-9 en los cara a cara en clasificación para las carreras largas. El estado de forma del español a lo largo de la temporada 2025 ayudó a Williams a terminar quinto, su mejor resultado en el Mundial de Constructores desde 2017, y seguro que ha dejado a algunos en Ferrari preguntándose por qué se le dejó marchar.