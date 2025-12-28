Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1

Resumen de la F1 2025: Sainz brilla pese a su llegada a la zona media

Tras un comienzo difícil en Williams en las primeras citas de 2025, Sainz reconstruyó su posición -y la del equipo- en la F1.

Owen Bellwood
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz completó su campaña 2024 en la Fórmula 1, en Ferrari, con un último podio para la Scuderia, que no lo renovó para la nueva temporada en favor del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Ese, pensó el español, sería su último podio durante algún tiempo, ya que se marchó a Williams, equipo que terminó noveno el año pasado.

Antes de su debut con la escudería de Grove, el español advirtió a los aficionados de que "no me vais a ver en el podio" a lo largo de la temporada 2025, aunque fue una promesa que rompería antes de que acabara el curso.

Su primera temporada con Williams y con su nuevo compañero de equipo, Alex Albon, tuvo un comienzo difícil, ya que el madrileño no pudo terminar siquiera la primera vuelta del Gran Premio de Australia. Y aunque Sainz sumó su primer punto del año en China, una dura carrera en Japón le siguió, y otro abandono en Bahréin resumieron un duro comienzo de su trayectoria en Williams.

Pero Sainz no se dejó intimidar, y pronto admitió que estaba "yendo en la dirección correcta con la puesta a punto y la conducción", después de superar a su compañero de garaje por primera vez en Arabia Saudí. La carrera de Yeda también fue el inicio de una buena racha para Sainz, que sumó puntos en cinco de seis grandes premios, demostrando los progresos que Williams había hecho durante el parón invernal. 

Carlos Sainz out-qualified Williams team-mate Alex Albon for the first time in Saudi Arabia

Carlos Sainz superó a su compañero de equipo Alex Albon por primera vez en Arabia Saudí.

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Después de esto, sin embargo, Sainz entró en una mala racha en su temporada, ya que un fallo mecánico le hizo perderse la salida en Austria y no pudo terminar dentro de los puntos en las siguientes cinco citas, a excepción del sexto puesto en la sprint de Spa. 

Los resultados eran lo que el español necesitaba en la segunda mitad de la temporada, ya que la distancia con su compañero se había ampliado, y Sainz no tardó en conseguirlos. En Azerbaiyán, se convirtió en el único piloto de Williams en pisar un podio de Fórmula 1 este año, el primero en hacerlo desde George Russell en el GP de Bélgica de 2021, afectado por la lluvia, y antes había que remontarse a Lance Stroll en Bakú 2017.

Su primer Top 3 llegó gracias a un tercer puesto en Bakú, donde Sainz se clasificó segundo y, a pesar de sucumbir ante Russell, aguantó la embestida de Andrea Kimi Antonelli. Le siguió otro tercer puesto en la sprint de Austin y, para rematar, otro tercero en el penúltimo gran premio: Qatar.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que compartió la culpa de un accidente con Antonelli en el GP de Estados Unidos. También hubo un incidente con Liam Lawson en México, que acabó con su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez prematuramente. Pero, a pesar de estos momentos, Sainz concluyó su primera temporada en Williams con 64 puntos en el campeonato, sólo nueve menos que Albon.

También se llevó el derecho a presumir de ser el único piloto que engrosó el palmarés de Williams este año, y superó a Albon 14-9 en los cara a cara en clasificación para las carreras largas. El estado de forma del español a lo largo de la temporada 2025 ayudó a Williams a terminar quinto, su mejor resultado en el Mundial de Constructores desde 2017, y seguro que ha dejado a algunos en Ferrari preguntándose por qué se le dejó marchar.

Más de Sainz en 2025:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior De madrugada y hasta nueve horas al día: así trabaja el piloto en la sombra de Mercedes

Mejores comentarios
Más de
Owen Bellwood
Cómo respondió Mercedes F1 con sus alerones flexibles a las medidas de la FIA

Cómo respondió Mercedes F1 con sus alerones flexibles a las medidas de la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Cómo respondió Mercedes F1 con sus alerones flexibles a las medidas de la FIA
Esto es lo que pasa con todos esos premios Pirelli Pole Position en la F1

Esto es lo que pasa con todos esos premios Pirelli Pole Position en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Esto es lo que pasa con todos esos premios Pirelli Pole Position en la F1
Repaso a la F1 2025: Russell se convierte en el mejor del resto

Repaso a la F1 2025: Russell se convierte en el mejor del resto

Fórmula 1
Fórmula 1
Repaso a la F1 2025: Russell se convierte en el mejor del resto
Carlos Sainz
Más de
Carlos Sainz
¿Qué le gusta hacer a Sainz antes de las carrera? La concentración, clave

¿Qué le gusta hacer a Sainz antes de las carrera? La concentración, clave

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Qué le gusta hacer a Sainz antes de las carrera? La concentración, clave
Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025

Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025
Sainz radiografía a Williams: tan cerca de la cima como lejos de ser un grande

Sainz radiografía a Williams: tan cerca de la cima como lejos de ser un grande

Fórmula 1
Fórmula 1
Sainz radiografía a Williams: tan cerca de la cima como lejos de ser un grande
Williams
Más de
Williams
Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?

Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?
21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente

21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente

Fórmula 1
Fórmula 1
21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente
Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1

Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Noticias
Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1

Últimas noticias

Resumen de la F1 2025: Bearman demuestra que va camino del éxito

Resumen de la F1 2025: Bearman demuestra que va camino del éxito

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Resumen de la F1 2025: Bearman demuestra que va camino del éxito
Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1

Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1
La FIA pone mano dura: las protestas sin fundamento costarán caro

La FIA pone mano dura: las protestas sin fundamento costarán caro

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La FIA pone mano dura: las protestas sin fundamento costarán caro
Bortoleto habla de los "inputs" que le da Alonso en los fines de semana de F1

Bortoleto habla de los "inputs" que le da Alonso en los fines de semana de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Bortoleto habla de los "inputs" que le da Alonso en los fines de semana de F1

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros