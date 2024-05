Red Bull F1 cree que el "factor Max" podría no ser suficiente en Mónaco

La jornada del viernes del Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1 estuvo dominada por un Charles Leclerc que estableció la referencia en la segunda sesión de entrenamientos libres con bastante ventaja, aunque no eran los Red Bull su perseguidor, sino que fue Lewis Hamilton el que se hizo con la segunda posición, mientras que Fernando Alonso fue tercero.

Para encontrar al mejor de los coches de Milton Keynes había que ir hasta la cuarta plaza, con Max Verstappen, y Motorsport.com preguntó sobre ello al asesor de la escudería, Helmut Marko, quien aseguró que son los segundos, por detrás del monegasco, en este fin de semana en las calles del Principado, aunque no utilizaron el motor a pleno rendimiento: "Mi conclusión es que hemos hecho una mejora si se compara con FP1".

"Hoy no hemos usado todos los modos del motor, así que creo que somos los segundos más rápidos por detrás de Leclerc. Como antes [en la FP1], Leclerc parece el claro favorito, y ha estado delante todas las vueltas por entre tres y cinco décimas", explicó. "Lo más importante es que tenemos que encontrar la manera de que el monoplaza no rebote tanto sin perder pérdidas aerodinámicas".

Sin embargo, Helmut Marko quiso hacer énfasis en que si no pueden batir a su rival con Max Verstappen, no será posible de ninguna de las maneras con el RB20, pese a que ambos monoplazas rodaron con la unidad de potencia a bajas vueltas: "Con el coche que tenemos ahora no es suficiente. Si no mejoramos el coche, entonces el factor Max [Verstappen] no puede ser suficiente en sí mismo".

Con respecto a los contratiempos en la altura del pilotaje y los saltos que sufría el neerlandés, el asesor de los austriacos dijo: "Saltaba menos con el depósito lleno, lo que espero que nos dé la dirección hacia donde tenemos que ir mañana. Nuestra tanda larga ha sido muy buena, aunque eso no ayuda cuando no sales delante aquí, pero creo que esa tanda larga puede ayudarnos al menos a solucionar el problema".

