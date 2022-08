Los puntos fuertes y débiles de cada coche de 2022, según la F1

Cargar el reproductor de audio

Después de completar más de la mitad de la temporada 2022, los equipos de Fórmula 1 han llegado a las vacaciones de verano con el objetivo de seguir mejorando y desarrollando sus monoplazas, algo muy complicado en la actualidad debido al límite presupuestario que impone el reglamento.

Si un coche ha nacido con un concepto equivocado, será complejo modificar su estructura para ir en la dirección correcta, pero incluso con los evidentes fallos de diseño de ciertos monoplazas, las escuderías tienen algunos puntos fuertes que pueden aprovechar.

Por ese motivo, la Fórmula 1 ha publicado los que creen que son las áreas en las que destaca cada coche, aunque también indican las debilidades de cada miembro de la parrilla de 2022.

Red Bull RB18

Empezando por los líderes de la clasificación, Red Bull, la máxima categoría ve a un RB18 consistente en ritmo de carrera, además de fiable, que combinado con la habilidad de Max Verstappen lo hace rápido en todos los circuitos.

Sin embargo, el extremo al que han intentado llegar los ingenieros de Milton Keynes provocó que en un principio sufrieran varios abandonos por problemas mecánicos, los cuales se han ido resolviendo a medida que avanzaba el año. La velocidad en clasificación no es la mejor, ya que Ferrari tiene ventaja en este aspecto, pero los austriacos se las han arreglado para demostrar un rendimiento equilibrado los domingos, a pesar del evidente desgaste de los neumáticos, como ocurrió en Austria.

Ferrari F1-75

En segundo lugar esta Ferrari, el equipo con el coche claramente más veloz, algo que demuestran las ocho pole position de los italianos. Otro punto fuerte es la tracción, lo que le ha valido para aguantar en ciertos momentos los ataques de Red Bull en las rectas, como en Bahrein.

No obstante, y en lo que peor ha demostrado ser el F1-75 es la fiabilidad, puesto que los repetidos abandonos por contratiempos en la unidad de potencia 066/7 ha hecho que los de Maranello se hayan casi autoeliminado de la lucha por los títulos mundiales.

Mercedes W13

En Mercedes tuvieron un difícil comienzo de temporada 2022 con el porpoising, pero su concepto radical en el W13 sin apenas pontones ha permitido a las flechas de plata avanzar hasta ponerse a la altura de los líderes. Su gestión de los neumáticos ha ayudado a los alemanes, al igual que la carga aerodinámica, aunque el rebote en su monoplaza provocó que tardaran en extraer el rendimiento óptimo, sobre todo en clasificación, donde más problemas encontraron en el inicio del año.

Alpine A522

Los cuartos clasificados en la general de constructores, Alpine, destacan por tener un A522 constante en la carga aerodinámica, con un coche rápido en las curvas de gran velocidad. Además, su diseño de unidad de potencia dividida ha demostrado que puede funcionar, a pesar de que su fiabilidad no ha sido lo mejor de la parrilla.

En los puntos débiles sigue estando la falta de carga con respecto a los líderes, algo normal, pero que se ha visto reflejado en los circuitos Mónaco o Imola, donde solo sumaron 6 puntos entre ambos pilotos.

McLaren MCL36

Un candidato a ser el 'mejor del resto' es McLaren, que en trazados donde la carga aerodinámica no es tan importante suele ir mejor, como acostumbran a hacer. No se han visto demasiado afectados por el porpoising, y son buenos en la gestión de los neumáticos, pero la débil parte delantera del MCL36, tanto en frenada como en la entrada en curva hace que en tandas largas no sean los mejores.

Con una gran carga de combustible y las gomas desgastadas, el monoplaza naranja es muy complicado de pilotar, como pueden dar fe Lando Norris y Daniel Ricciardo.

Alfa Romeo C42

Una de las sorpresas de la temporada es Alfa Romeo, que han pasado de estar en la zona baja de la clasificación a pelear habitualmente por los puntos. Su C42 es versátil, capaz de ser el 'mejor del resto' en ocasiones, ya que su motor Ferrari le permite ser veloz en las rectas, además de que en el inicio del año eran el coche con un menor peso.

No obstante, lo que les ha proporcionado tanta ventaja también ha sido su mayor debilidad, y es que el motor de Maranello ha provocado muchos abandonos en el equipo de Hinwil cuando estaban en posiciones de sumar puntos.

Haas VF-22

En la parte baja, pero no menos importante, está Haas, que ha sido la escudería que ha dado un mayor paso adelante. Los estadounidenses dejaron atrás ser el farolillo rojo para luchar por los puntos, gracias en parte a la mejora del propulsor Ferrari, que le permite ser rápido, incluso en pistas donde la carga aerodinámica desempeña un papel clave.

Sin embargo, su tardanza en el desarrollo del VF-22 ha provocado que en ocasiones se quedaran muy atrás cuando su objetivo era seguir en la lucha en la zona media. Hasta la última cita previa a las vacaciones de verano, Haas no introdujo su primer paquete de actualizaciones importante, por lo que solo el tiempo dirá si han acertado.

AlphaTauri AT03

Si hablábamos de sorpresas, ahora hay que hacerlo de decepciones, y es que AlphaTauri ha protagonizado un claro descenso en su rendimiento. Los de Faenza, con su AT03, tienen un buen coche en pistas donde es necesaria la tracción, como Mónaco o Bakú, pero su poca carga aerodinámica ha hecho que se queden atrás respecto a sus rivales.

La falta de desarrollo también ha sido importante, y ha dificultado a su puesta a punto, ya que no podía averiguar cuál era el máximo del coche, algo que se suma a los problemas con el motor Honda que han sufrido.

Aston Martin AMR22

El equipo que ha sido noticia en la primera semana del verano, Aston Martin, ha tenido una montaña rusa en 2022. Fue el primero en mostrar el verdadero aspecto de un monoplaza de nueva generación, pero su aspecto definitivo no se vio hasta Barcelona, cuando presentaron un coche muy similar al de Red Bull por la forma y concepto de sus pontones.

Además, en Hungría introdujeron un nuevo alerón trasero que el resto de rivales ya está estudiando, por lo que queda demostrada su capacidad de desarrollo. Sin embargo, el AMR22 ha sufrido una evidente falta de carga aerodinámica, lo que indica que no han seguido la dirección correcta a pesar de querer ir tras los pasos del RB18, por lo que deberán hacer cambios si quieren darle un monoplaza competitivo en 2023 a Fernando Alonso y Lance Stroll.

Williams FW44

La decepción del año es Williams, quienes prometían mucho en el inicio del curso con su radical FW44, pero no han sido capaces de rendir como se esperaba. El coche británico ha destacado en las curvas de alta velocidad y en su habilidad para calentar las gomas, algo clave cuando el asfalto está mojado o en condiciones difíciles, pero el mismo diseño tan diferente ha sido lo que ha retrasado a los de Grove.

Los ingenieros ingleses trataron de sorprender, y lo hicieron, aunque cuando llegó el momento de la verdad, tanto Alex Albon como Nicholas Latifi no han tenido las herramientas ideales para pelear por entrar en los puntos.