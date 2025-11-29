Alarma en la F1 en Qatar: ¡"cortes profundos" en los neumáticos!

Los diferentes destinos de los aspirantes al título dominaron los titulares tras la clasificación sprint de Fórmula 1 en Qatar, ya que Oscar Piastri superó a un Lando Norris que no pudo pasar de la tercera posición y el Red Bull Racing de Max Verstappen lo relegó a la sexta plaza.

Pero entre bastidores se produjo un acontecimiento técnico más preocupante, ya que el proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 identificó graves daños causados por la grava que se arrastró a la pista. Pirelli y la FIA vigilarán la situación a medida que avance el fin de semana por si surgen posibles problemas de seguridad.

"Hemos tenido varios cortes en las bandas de rodadura, todas las esquinas de los coches afectadas", dijo el ingeniero jefe de Pirelli Simone Berra.

"Eso se debe principalmente a las escapatorias grava que tenemos aquí. El circuito ha añadido también tres o cuatro franjas en comparación con el año pasado y, obviamente, los pilotos, cuando van al límite, meten algo de grava a la pista y hemos visto algunos cortes de grava bastante profundos".

"Algunos eran muy profundos".

Los cortes y los pinchazos son especialmente preocupantes en este Circuito Internacional de Losail, dadas las altas velocidades de paso por curva. Los neumáticos están sometidos a una gran presión por las altas cargas en las curvas, de ahí la especificación de neumáticos más duros.

Debido al gran desgaste observado en los neumáticos utilizados en la carrera del año pasado, Pirelli ha impuesto un límite de 25 vueltas por juego este fin de semana. Eso no significa que los juegos se descarten una vez usados; en la carrera al sprint, por ejemplo, es probable que la mayoría de los equipos que superaron la primera fase de la clasificación sprint reutilicen los juegos de compuesto medio que utilizaron en la SQ2. Mercedes, cuyos pilotos sólo completaron una tanda en la SQ1, podría reutilizar los compuestos medios que utilizaron en esa sesión sin exceder el límite.

Otra consecuencia del trazado de alta velocidad del circuito de Qatar es la necesidad de disuadir físicamente a los pilotos de tomarse libertades con los límites de la pista. La solución inicial fue poner pianos con crestas pronunciadas, pero las afiladas coronas de sus bordes interiores dañaban los flancos de los neumáticos que pasaban por encima.

Antes del fin de semana de la carrera del año pasado, los organizadores "afeitaron" las caras superiores de esos bordillos para eliminar los bordes afilados y colocaron estratégicamente delgadas trampas de grava en los límites de los bordillos de las curvas críticas. Como pareció ser una solución viable, añadieron más franjas de grava en las salidas de las curvas 6 y 10, las más cerradas del circuito, así como en la curva 16, que da acceso a la recta principal.

La franja de grava de la curva 14, el segmento final de una combinación de curvas rápidas a derechas, se amplió para que empezara antes, ya que es una zona en la que los pilotos intentan llegar a la máxima velocidad y el más mínimo error puede hacer que el coche se suba al bordillo.

"La grava es bastante afilada porque generó estos cortes con bastante facilidad y, sí, parece afilada o más afilada que en otros circuitos", dijo Berra.

"He visto un par de cortes que eran bastante profundos, así que llegaron hasta la construcción del neumático".

"No cortaron ninguna cuerda por suerte, pero obviamente si expones la construcción y pasas continuamente sobre esa grava entonces puedes arriesgarte a tener un pinchazo. Así que en las sesiones de clasificación, las de sprint, los pilotos van al límite mucho más que durante la carrera sprint y la carrera principal".

"Va un poco más por la pista durante las carreras, así que podría ser menos preocupante durante la carrera sprint y el domingo durante la carrera. Pero, obviamente, queremos mantener los ojos abiertos también en este asunto".

La cuestión de tener escapatorias de grava frente a escapatorias de asfalto ha sido un tema controvertido durante las últimas tres décadas. Durante el mandato de Bernie Ecclestone como titular de los derechos comerciales, se apostó más por el asfalto, principalmente porque los coches que quedaban varados en la grava eran eliminados de la carrera, y tener menos coches corriendo en pista se consideraba perjudicial para el espectáculo.

Los circuitos que albergaban carreras de motos -el de Qatar se construyó originalmente con ese fin- también querían que desaparecieran las escapatorias de grava por su tendencia a aumentar la violencia de los pilotos al separarse de sus motos, en lugar de reducirla, como quedó patente en el accidente que dejó parapléjico a Wayne Rainey

Pero el asfalto requiere más espacio para las escapatorias, lo que significa que las zonas de espectadores tienen que retroceder, y la relativa ausencia de consecuencias por salirse de la pista anima a los pilotos a tomar más riesgos.

Por esas razones, los pilotos de F1 son irritantemente incoherentes en su actitud hacia las escapatorias de grava, por un lado pidiendo grava cuando ven que sus rivales se toman libertades con las escapatorias de asfalto, y por otro quejándose cuando sus propias vueltas se ven comprometidas por la grava arrastrada a la superficie de la pista.

En Qatar, el piloto de Haas Oliver Bearman fue uno de ellos.

"Para mí, el problema fue que en la última vuelta estaba detrás de alguien que no paraba de salirse, así que había muchos restos en la pista, gravilla, que en realidad es principalmente un problema de este circuito", dijo después de quedar eliminado en la SQ2.

"Sabes que muchos de nosotros nos quejamos de la grava, no es la mejor manera en nuestra opinión de resolver las cosas porque acabamos con lo que tenemos - que es básicamente grava por todas partes, dañando los neumáticos y arruinando las vueltas".

Es imposible complacer a todo el mundo todo el tiempo, por lo que esas bandas de grava son un compromiso con el que los competidores deben vivir cuando visitan este circuito - junto con todas las posibles consecuencias que eso conlleva, que podrían incluir despliegues del Coche de Seguridad o incluso banderas rojas para se pueda limpiar la grava.

"Por el momento no estamos, digamos, preocupados", dijo Berra.

"Pero tenemos que tener en cuenta cualquier posible implicación durante un sprint o durante una carrera si la situación puede crear algunos problemas en el neumático o algunos pinchazos potencialmente".

"Obviamente, la FIA también supervisará la situación en términos de grava en la pista y posiblemente puedan utilizar una bandera roja o un Safety Car para limpiar la pista".