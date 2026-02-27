Por qué Ecclestone sigue teniendo el poder de hacer temblar a la F1

Hay que preguntarse qué pensarán los llamados "nuevos aficionados" que se han interesado por la F1 tras ver "Drive to Survive" y qué pensarán sobre Bernie Ecclestone, de 95 años. O, de hecho, por qué se considera tan importante lo que diga, especialmente cuando sus últimas declaraciones, recogidas por los micrófonos de la cadena alemana RTL y en la página web sport.de, consisten en gran parte en divagaciones y afirmaciones obvias, con una pizca de pura malicia.

Elegir a George Russell y Mercedes como favoritos para el campeonato no es arriesgarse mucho. Del mismo modo, colocar a Gabriel Bortoleto como futuro campeón del mundo no representa una postura radical, viniendo de alguien que vive en una plantación de café brasileña más grande que Mónaco y que ha desempeñado un papel tácito en el apoyo a la carrera deportiva de Bortoleto.

Los comentarios anodinos sobre las perspectivas de Audi, Ferrari y Lewis Hamilton apenas habrían merecido ser publicados si los hubiera pronunciado cualquier otra persona. No, lo realmente más polémica fue su crítica a la nueva normativa técnica.

"Habrá confusión al comienzo de la temporada porque todo el mundo tendrá que volver a aprender la Fórmula 1", se quejó. "Y las normas ciertamente no favorecen a Max Verstappen y su estilo de pilotar".

"Se trata menos de pura competición. Pero esa es la dirección del desarrollo: más reglamentos, más reglas para los pilotos: no hagas esto, no hagas aquello. Es un campeonato mundial de pilotos, no de ingenieros. La Fórmula 1 ahora compite más con la Fórmula E".

"Quizás a los aficionados les guste, pero yo no lo creo. El peligro es que perdamos a los aficionados. Espero sinceramente estar equivocado".

Una vez más, si fuera tu abuelo el que sacara a relucir el tema de "antes era mejor", los presentes simplemente pondrían los ojos en blanco y seguirían con sus vidas. Pero se trata de Bernard Charles Ecclestone, el antiguo y todopoderoso "director de pista" de la F1, por lo que sus opiniones se consideran lo suficientemente bien informadas como para merecer un tratamiento de primera plana.

Se puede perdonar a los "nuevos" aficionados por preguntarse quién es ese anciano y por qué está haciendo eso, pero Bernie solía hablar en público tan raramente que, en las ocasiones en que se dejaba ver en público, se producía una estampida para ser el primero en ponerle un micrófono delante de las narices. La pole position era importante porque, como ahora, solía hablar solo en voz baja y conspirativa.

Cuando el poder de Ecclestone estaba en su apogeo, no se podía simplemente llamar a su oficina para pedirle unas declaraciones. No, había que enviar una solicitud suplicante y sentarse junto al teléfono.

Una revista para la que trabajaba este autor publicó una vez algo que le disgustó. De repente, un día sonó el teléfono y el subdirector lo descolgó: "Hola. ¿Eh? Oh, hola, Bernie. ¿Eh? Vale. Adiós...", tras unas palabras tajantes al otro lado de la línea.

En el paddock, la autocaravana de Ecclestone, una mole azul con las ventanas tintadas, acentuaba la potente sensación de inaccesibilidad y misterio, todavía más en Mónaco, donde presidía la pequeña "plaza" del paddock. Allí se reunía una auténtica fila de solicitantes con la esperanza de que las puertas se abrieran y pudieran entrar en el santuario interior.

Incluso antes de que Bernie se hiciera con los derechos comerciales en la década de 1980, ya era objeto de mitificación. A Ecclestone siempre se lo ha tomado a broma, mientras disfrutaba en silencio de ser objeto de tales especulaciones.

Hay otras historias, menos fantásticas, pero que hablan de la mezcla de audacia, espíritu emprendedor y ejecución clínica que ha definido su vida en el mundo de los negocios: su reputación como vendedor de coches era tal que otros venían de todo el país a su sala de exposición con la esperanza de superarlo en un trato. En algún momento del camino a casa, inevitablemente llamaban por teléfono para averiguar qué era lo que realmente habían comprado.

Se dice que Bernie negoció una vez la venta de un avión privado, obteniendo un beneficio considerable en el proceso, antes incluso de haberlo comprado y recibido. En algún momento de su vida, la acumulación de riqueza pasó a ser casi irrelevante para él: lo único que importaba era el juego, el baile. De ahí sus últimos actos de prestidigitación en serie, en los que vendió los derechos comerciales a una serie de compradores sin dejar de estar al mando.

Sin embargo, en Liberty Media, la fuerza irresistible se topó con un objeto inamovible. Los acuerdos verbales y toda la rutina de humo y espejos nunca iban a funcionar con una corporación con sede en Estados Unidos, arraigada en la transparencia y que se rige por una rutina de llamadas trimestrales sobre los resultados. Ecclestone se vio rápidamente con el proverbial reloj de oro en la muñeca antes de ser escoltado fuera de las instalaciones, aunque Liberty le dio un cargo como "presidente emérito".

Liberty Media ha hecho mucho por borrar el legado de Ecclestone desde entonces, llegando incluso a cambiar el logo de la F1. Pero en el ordenado escalafón de las autocaravanas y los camiones hay un persistente recordatorio de cuando Bernie insistía en que el paddock y sus territorios circundantes estuvieran impecables, al igual que los coches y las motos de sus salas de exposición estaban aparcados, y pulidos a la perfección.

Todavía hay muchos en la F1 que construyeron su fortuna como lo hizo Ecclestone. Pero tampoco hay duda de que la Fórmula 1 es un lugar más saludable sin él: comercialmente, tenía un enorme punto ciego para todo lo que no implicara dinero por adelantado, de ahí su famoso desdén por las redes sociales y por cualquiera que no pudiera permitirse un Rolex. La aceptación de Liberty de esos grupos demográficos ha hecho crecer la audiencia, así como la cartera de patrocinadores.

Y aunque se pueda estar de acuerdo con las opiniones de Bernie sobre la dirección del "espectáculo, no hay que olvidar que, bajo su mandato, la F1 era una categoría de ricos y pobres en la que casi la mitad de la parrilla se empobrecía para mantener a los más ricos de su lado.

Ahora, de forma molesta y desagradable para el actual titular de los derechos comerciales, Ecclestone sigue apareciendo como un fantasma, agitando maliciosamente el avispero. La breve moda del año pasado de "traer de vuelta los V10" surgió por instigación suya, cuando el entonces director del equipo Red Bull, Christian Horner, lo puso en el altavoz durante una reunión de la Comisión de la F1.

Del mismo modo, su afirmación sobre quién sabía qué y cuándo en las secuelas del accidente deliberado de Nelson Piquet Jr. durante el Gran Premio de Singapur de 2008 se ha convertido en el objeto de un vergonzoso proceso judicial en curso.

Esta última intervención, que toca lo que es ampliamente conocido como un punto delicado para la F1, es deliberada. Todo lo demás en la entrevista fue solo ruido: Bernie quería lanzar una granada bajo la puerta de la F1, y lo hizo. Porque podía.

Antes era prácticamente imposible localizarlo, pero ahora no hay quien lo calle. Quizás sea porque, como cualquier buen propietario de un Rolex, tiene tiempo de sobra...

