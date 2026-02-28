La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

La FIA, organismo rector de la Fórmula 1, ha anunciado que los fabricantes de unidades de potencia del Mundial han aprobado por unanimidad cambios en la forma de medir las relaciones de compresión de los motores, y que las revisiones entrarán en vigor a partir del 1 de junio.

La relación de compresión de los motores de combustión V6, que mide cuánto se puede comprimir la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido a 16:1 para esta generación de unidades de potencia, en parte para ayudar a que la fabricación de motores sea más accesible para los recién llegados, como Audi.

Sin embargo, los fabricantes rivales, liderados supuestamente por Audi, se mostraron en desacuerdo con una forma ingeniosa de cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, que es como la mide la FIA, mientras que la amplían a 18:1, como pasaba hasta ahora, en condiciones calientes y en marcha, lo que les proporciona una ventaja significativa. Audi se unió a Honda y Ferrari para presionar a la Federación para que abordara la cuestión antes del inicio de la temporada 2026, la próxima semana en Australia, por mças que Mercedes había recibido garantías de que sus motores eran totalmente legales.

Tras una serie de debates, la FIA presentó una propuesta de compromiso para una votación electrónica entre los cinco fabricantes de unidades de potencia, dando a todas las partes 10 días para votar sobre la propuesta. La solución consiste en empezar a medir las relaciones de compresión del motor tanto en condiciones de calor como de frío a partir del 1 de junio, y posteriormente medirlas solo en condiciones de funcionamiento a 130 °C a partir de la temporada 2027. La FIA ha anunciado que todos los fabricantes han votado a favor de la propuesta, y que los cambios también han sido ratificados por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

Los fabricantes de F1 discreparon sobre su interpretación de la normativa sobre unidades de potencia de 2026. Foto: Kym Illman / Getty Images

"Se ha realizado un esfuerzo significativo para encontrar una solución al tema de la relación de compresión", declaró la FIA en un comunicado el sábado por la mañana. "Este parámetro, que era uno de los objetivos fundamentales de esta normativa para atraer a nuevos participantes a la categoría, está limitado en la normativa a 16:1, medido en condiciones frías".

"La FIA ha trabajado para encontrar una solución de compromiso que determine que la relación de compresión se controlará tanto en condiciones de calor como de frío a partir del 1 de junio de 2026, y posteriormente solo en las condiciones de funcionamiento (130 °C) a partir de 2027".

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Laurent Mekies, del equipo Red Bull, afirmó que su escudería, que también fabrica sus propios motores por primera vez, solo quería claridad sobre el tema antes de iniciar la nueva campaña: "Pedimos claridad. Dígannos lo que se nos permite hacer, y el resto importa poco: es esencial tener una comprensión clara de lo que está permitido, y luego creo que cada competidor debería ser libre de alcanzar el resultado siguiendo el camino que considere mejor. Esto se aplica no solo a la unidad de potencia, sino a todo", dijo.

La FIA también ha dicho que seguirá evaluando los datos de los test de pretemporada y de los primeros grandes premios del curso, en medio de la preocupación por las draconianas tácticas de ahorro de energía que los pilotos tendrán que utilizar para optimizar las nuevas unidades de potencia de 2026, que dependen mucho más de la energía eléctrica que sus predecesoras.

"La normativa introducida para 2026 representa uno de los mayores cambios de los últimos tiempos", continúa el comunicado. "Todas las partes reconocen que, con la introducción de cambios normativos tan significativos, hay lecciones colectivas que aprender de las pruebas de pretemporada y las primeras rondas del campeonato de 2026. Se están llevando a cabo evaluaciones y comprobaciones técnicas adicionales sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la energía".