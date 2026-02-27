Reparto de premios histórico en la F1 por 2025: más de mil millones y Ferrari líder

Liberty Media ha presentado los resultados financieros del cuarto trimestre y del conjunto del año 2025. La empresa estadounidense de medios ha vivido un año excepcionalmente exitoso, con una rama de Fórmula 1 que sigue creciendo y la adquisición de MotoGP.

Los ingresos de la Fórmula 1 aumentaron el año pasado hasta los 3.870 millones de dólares (3.280 millones de euros), un incremento del 14% respecto al año anterior. El beneficio operativo de la compañía creció un 28%, hasta alcanzar los 632 millones de dólares (536 millones de euros).

Champán

Parte de ese aumento se debe a lucrativos nuevos acuerdos de patrocinio, entre ellos una colaboración a largo plazo con la empresa francesa LVMH, que suministra el champán Moët & Chandon para la ceremonia del podio y los estuches de trofeos de Louis Vuitton.

Foto de: Erik Junius

También la venta de entradas contribuyó al crecimiento. El número de asistentes a los Grandes Premios aumentó un 4%. En total, los 24 Grandes Premios atrajeron a 6,75 millones de espectadores a los circuitos. Asimismo, las audiencias televisivas crecieron un 21%.

Premios para los equipos de F1

Los responsables financieros de los equipos de Fórmula 1 esperaban con gran interés las cuentas anuales, ya que en ellas también se detallaba el reparto del dinero en premios de 2025. Ferrari sigue siendo el gran beneficiado (en parte gracias al bonus por legado). El equipo italiano recibirá 277,7 millones de dólares (235,7 millones de euros) en premios.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes percibirá 230,8 millones de dólares (195,9 millones de euros), Red Bull Racing obtendrá 202,9 millones de dólares (172,2 millones de euros) y el vigente campeón, McLaren, ingresará 140,7 millones de euros.

Incluso Sauber, que terminó en el último lugar de la clasificación, podrá añadir 63,1 millones de dólares (53,5 millones de euros) a su cuenta bancaria suiza.

Premios Fórmula 1 – 2025

Equipo Premios (€) Ferrari 235,7 millones Mercedes 195,9 millones Red Bull 172,2 millones McLaren 140,7 millones Aston Martin 92,7 millones Alpine 84,7 millones Haas 77,5 millones Racing Bulls 69,6 millones Williams 65,5 millones Sauber 53,5 millones

El reparto del dinero en premios siempre genera debate. Ferrari recibe ingresos adicionales debido al valor histórico de la Scuderia, y otros equipos también obtienen cantidades extra por éxitos logrados en el pasado, como la conquista de campeonatos.

Cuando hace unos años Andretti quiso entrar en la Fórmula 1 con un nuevo equipo, eso generó resistencia entre las escuderías ya existentes. Estas advertían que tendrían que dividir el dinero en premios no entre diez, sino entre once equipos.

En el nuevo Acuerdo de la Concordia se ha establecido que los nuevos equipos que deseen ingresar deberán pagar una cuota de inscripción de 450 millones de dólares (382 millones de euros). Cadillac habría abonado esa cantidad el año pasado, aunque en aquel momento la denominada "anti-dilution fee" era todavía de 200 millones de dólares (170 millones de euros).

Te puede interesar: Fórmula 1 Así es el reparto de uso de túnel de viento para el inicio de la F1 2026