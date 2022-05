Los cambios que quieren los pilotos de F1 en el formato al sprint

Cargar el reproductor de audio

Después de que las tres primeras pruebas al sprint de la Fórmula 1 se celebraran en 2021 en Silverstone, Monza e Interlagos, este año tendrán lugar otras tres citas con este formato en el presente curso.

Para 2022 se han hecho algunos ajustes: se ha eliminado el término "clasificación" del nombre, se diferencia entre el vencedor del sprint y el poleman, y se otorgan puntos hasta el octavo puesto.

A pesar de esas actualizaciones, persisten las críticas de que, dado que el resultado de la carrera al sprint determina la parrilla para el gran premio completo que otorga los puntos importantes el domingo, se reduce el incentivo para arriesgarse a un adelantamiento.

Apunta los horarios del GP de Emilia Romagna de F1 2022: Horarios 'Sprint' del GP de Emilia Romagna 2022 de F1 y cómo verlo

Motorsport.com ha podido saber que la F1 está planteándose convertir la carrera sprint en un evento independiente para la próxima temporada.

Eso podría dar lugar a que la clasificación del viernes establezca la parrilla tanto para la carrera del sábado como la del domingo, por lo que la única recompensa del sprint serían los puntos por el evento en sí, sin cambiar el orden de salida para el gran premio.

El actual líder de la clasificación, Charles Leclerc, apoyó la propuesta. El piloto de Ferrari dijo: "Podría hacerse".

"Eso nos ayudará a arriesgarnos un poco más tal vez durante la clasificación al sprint sin perder demasiado para el domingo en caso de cometer un error".

"Podría añadir un poco de emoción para el sábado. Realmente podría ser una buena idea".

Antes de la prueba sprint del GP de Italia del año pasado, el director general de la F1, Ross Brawn, ya había propuesto la idea de convertir la carrera del sábado en un evento independiente.

El piloto de Haas, Kevin Magnussen, que disputó su primer evento al sprint en Imola después de estar la temporada pasada en el campeonato de IMSA SportsCar, también apoyó que la clasificación del viernes establezca ambas parrillas.

"Creo que la idea de la clasificación es buena. Si la clasificación del viernes significara la posición de la parrilla para el domingo, y también para la carrera al sprint, podría ser bastante divertido".

"Añades otro punto de espectáculo al fin de semana... puedes ir a por todas en la carrera al sprint".

El danés añadió que el formato actual pone a los pilotos en una "mentalidad complicada", ya que tienen que elegir entre luchar por la posición en la pista y arriesgarse a un accidente que les lleve a empezar el gran premio desde la parte trasera de la parrilla.

También puedes leer: La FIA revela cómo juzgan los adelantamientos de F1 los comisarios

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta propuesta. Lance Stroll, el piloto de Aston Martin, declaró su preferencia por mantener el formato actual, citando los beneficios del equilibrio entre riesgo y recompensa.

"Me gusta cómo está. Hay puntos y hay [un equilibrio de] riesgo y recompensa. Creo que esa es la idea de la carrera al sprint: hacerla interesante para los aficionados".

"Creo que es bueno ver a los pilotos que están más atrás luchando por las posiciones durante el domingo".

"Y si sales delante, puede que no te guste tanto. Pero eso es así. No me gustaría que eso cambiara".

"Creo que, si va a ser un sprint, debería ser un sprint correcto que ponga presión en el domingo".