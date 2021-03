Pérez recuerda el día que Red Bull le rechazó para su cantera

Sergio Pérez no es en absoluto un desconocido para Red Bull y Honda. Como muchos pilotos jóvenes en categorías inferiores, el mexicano se encontraba bajo la lupa de los directores de equipos, y eso incluía el programa de desarrollo de la firma de las bebidas energéticas, el Red Bull Junior Program, dirigido por Helmut Marko.

En el podcast Beyond the Grid de la Fórmula 1, Pérez recordó el momento en el que, en 2007, la escudería austriaca le probó junto con otro piloto mexicano, Pablo Sánchez, además de otros rivales para ver si merecían entrar en su cantera.

“Lo hicimos en 2007. Fue por invitación de su programa de desarrollo”, recuerda el ahora piloto de Red Bull Racing. “Pero no fue bien porque cuando probé con ellos no lo hice bien en la primera vez”.

"El test fue en un Fórmula 3, pero tenía problemas con el asiento porque mi rodilla pegaba con el volante. Eso hizo que no pudiera hacer un buen tiempo”.

“Pensé que podría arreglar el asunto de mi asiento y volver a intentarlo, pero simplemente me echaron. No tuve una oportunidad extra”, dijo Checo al recordar que pidió una segunda oportunidad para lograr un mejor registro. "Me dijeron 'todo se trataba de tu tiempo de vuelta”.

En 2007, Pérez compitió en la Clase Nacional de la Fórmula 3 Británica consiguiendo el campeonato con el equipo T-Sport. Un año después ascendió a la división más alta, donde se enfrentó a dos junior de Red Bull: el español Jaime Alguersuari y Brendon Hartley.

Checo llegó a ser líder del campeonato a pesar de contar con un motor Honda frente a los favoritos Mercedes que llevaban sus rivales. Justo cuando el mexicano lideraba la clasificación, Pérez recuerda una ligera conversación que tuvo con Helmut Marko cuando se lo encontró en el paddock de la categoría.

"Me dijo 'te vamos a batir, te vamos a batir’. Yo solo contesté ‘ok, que tengas un buen día Helmut".

Ese año el campeonato se lo acabaría llevando Alguersuari, mientras que Pérez terminó cuarto con cinco victorias en su casillero.

Fueron esas actuaciones las que atrajeron la atención de Honda y Ross Brawn, en aquel momento directivo del proyecto de la firma japonesa en la F1 y con quienes acordó un test que, desgraciadamente, no llegó ante la retirada inmediata de la marca nipona a finales de 2008.

Galería: todas las fotos de Checo Pérez con Red Bull en los test 2021

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 1 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 2 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los mecánicos montan un nuevo alerón delantero en el coche de Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 3 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 4 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 5 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 6 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 7 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 8 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 9 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 11 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 12 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 14 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 15 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 16 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 17 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 18 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 19 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 20 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 21 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 22 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 23 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 24 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 25 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 26 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 28 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 29 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 30 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 31 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 32 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 33 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 34 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 35 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 36 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 37 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 38 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 39 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 40 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 41 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 43 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 44 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 45 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 46 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 47 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 y Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 48 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 49 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 50 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images