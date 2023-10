Pérez espera un "buen equilibrio" en México F1 con menos acceso al paddock

El Gran Premio de México 2022 estuvo marcado por el exceso de entusiasmo de los aficionados que tenían acceso al paddock, ya que estuvieron alrededor de los pilotos y les hacían la vida imposible cuando intentaban moverse.

Para la carrera de este año, el promotor local ha prometido que ha trabajado con la Fórmula 1 para garantizar que haya menos gente en el paddock y que los pilotos tengan más libertad para hacer su trabajo. La iniciativa ha sido bien acogida por los pilotos, que reconocen que hay que encontrar un equilibrio entre el acceso de los aficionados y la posibilidad de moverse.

"Creo que tenemos que apreciar, obviamente, que los aficionados mexicanos son realmente entusiastas", dijo el local Sergio Pérez cuando Motorsport.com le preguntó sobre el tema. "Pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que los pilotos están cómodos dando vueltas por el paddock, y creo que eso debería ser un buen equilibrio.

"Y yo sólo quiero que todo el mundo se lo pase bien en mi país y creo que eso es algo que se pasó de la raya el año pasado, que espero que este año se pueda mejorar. Porque en general [el de México] es, en mi opinión, el mejor recibimiento para todos los pilotos del mundo".

El director de la GPDA, George Russell, afirma que le gusta ver a la gente en el paddock, aunque reconoce, al igual que Pérez, que el año pasado se cruzó un límite en México. "Creo que para mí, cuanto más [gente] mejor", comentó. "Pero al final del día, todos estamos aquí para hacer un trabajo".

"Y el año pasado nos costó mucho ir de la oficina de los ingenieros al garaje sin que la gente se abalanzara sobre nosotros y nos pusiera cámaras en la cara. Era un ambiente un poco extraño. Así que sí, me parece bien que el paddock esté abarrotado, siempre y cuando todos tengamos una forma sensata de llegar a donde tenemos que estar".

El director del equipo Haas también acogió con satisfacción el cambio hacia un paddock más tranquilo. "Al final tienes que dar a los aficionados lo que les debes, porque les debemos algo", explicó Steiner. "Como siempre digo, sin los aficionados no estaríamos aquí, sólo para correr por nosotros mismos. A veces lo intentamos en el automovilismo, y no funciona. No dura mucho".

"Creo que el enfoque del año pasado fue un poco, yo no lo llamaría agresivo, lo llamaría apasionado. Te afecta, especialmente a los grandes pilotos, cuando de repente 20 personas se te echan encima, todos quieren algo. Para los pilotos creo que es intimidante cuando toda la gente se te acerca demasiado. Y espero que puedan transmitir ese mensaje: está bien pedir, pero no te pases".

Alex Albon dijo que en algunos circuitos los problemas surgen al abandonar la pista en coche. "Es complicado", dijo el piloto de Williams. "Creo que tenemos que hacer que nuestro deporte sea lo más accesible posible, así que no veo un gran problema en que la gente esté en el paddock, pero sé que obviamente hay limitaciones".

"Para ser honesto, no creo que el paddock [sea] tan malo. Para mí lo ha sido más bien salir del paddock. A veces sales del paddock y casi atropellas a la gente porque se te acercan a las ventanas y todo eso. Esas cosas son un poco más delicadas, pero el paddock no me preocupa demasiado", finalizó.