Red Bull F1 llega con dos nuevos suelos para el RB19 en México

A Red Bull parece que no le basta con mostrar su gran superioridad técnica que le ha llevado a ganar 17 grandes premios de los 18 disputados hasta la fecha, dejando una única victoria para sus rivales, la cual consiguieron Carlos Sainz y Ferrari en Singapur.

Pese a haber conquistado ya ambos campeonatos del mundo, el equipo de Milton Keynes no ha completado el desarrollo del RB19: la sensación es que la escudería de las bebidas energéticas ya está trabajando de cara a la próxima temporada, pero con la base actual de uno de los monoplazas más dominadores de todos los tiempos.

No debe sorprender, por tanto, que en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez este jueves por la mañana llegasen a última hora dos nuevos suelos procedentes de Gran Bretaña, concretamente de Milton Keynes, la fábrica del equipo austriaco.

Se espera que tanto Max Verstappen como el piloto local, Sergio Pérez, tengan en sus coches montadas una solución evolucionada que con desarrollos de conceptos que puedan adaptarse al futuro RB20 que disputará la temporada 2024 de la F1.

Según los rumores que circulan en el paddock del Gran Premio de México, Red Bull debería contar con otras novedades interesantes que prefiguran las opciones que Adrian Newey pretende adoptar para el próximo curso.

El trabajo del equipo técnico dirigido por Pierre Waché gira en torno al futuro, pero los experimentos que se harán de aquí a final de la campaña deberían también permitir mejorar del rendimiento del RB19, si la respuesta en la FP1 y la FP2 es positiva.

No es seguro, por tanto, que las piezas que se monten en el coche en los entrenamientos libres del viernes se utilicen también el resto del fin de semana: pero lo sorprendente es que en la estructura austriaca que domina el campeonato no haya el menor atisbo de bajar el ritmo, como si el hambre de victorias no se hubiera saciado en lo absoluto.

