Pérez critica el formato sprint de la F1 por su programación

Desde que se introdujo el formato al sprint en la Fórmula 1, fueron muchos los cambios que los pilotos tuvieron que afrontar hasta llegar al actual en el que hay una sesión de entrenamientos libres y la sprint shootout del viernes, la carrera corta y la clasificación del sábado, y la prueba principal del domingo. Es un formato renovado que se estrenó en 2024, pero tras solo dos grandes premios, ya tiene sus varios detractores, como es el caso por ejemplo de Sergio Pérez.

El mexicano, que fue tercero en la sesión que decidió las posiciones para la parrilla de salida de la carrera al sprint, no dudó en criticar cómo está establecido el fin de semana, y dijo lo siguiente después de conservar esa posición tras adelantar a Daniel Ricciardo, pero ser incapaz de superar a su compañero, Max Verstappen, y a Charles Leclerc: "Realmente no me gusta este formato, para los pilotos...".

"Estamos a punto de ir a la clasificación y estamos haciendo entrevistas, pero tenemos que trabajar con los ingenieros [en su lugar]", explicó. "Creo que es... que necesita un poco de trabajo [el formato al sprint] para que sea un poco mejor, y sí, trabajaremos juntos con la Fórmula 1 para encontrar una programación mejor en general".

Sergio Pérez no fue el único en dar su opinión sobre el formato, y George Russell aseguró que un solo cambio haría mucho mejor los grandes premios: "Creo que lo único que sería mejor es cambiar la regla de los neumáticos para los entrenamientos. Tal vez dar a todos el mismo juego o el mismo número en la práctica, ya que lo que haces en los libres no debería influir en el resto de tu fin de semana, así que esa sería mi única idea, por lo demás estoy bastante contento con ello".

