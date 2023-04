Ocon, eliminado en la Q2 de Australia: "El tráfico me cegó"

Cargar el reproductor de audio

Pese a que el viernes pidió un poco más de tiempo a Alpine, Gasly fue el único piloto del equipo francés que estuvo en la Q3, después de que su compañero, Esteban Ocon, quedara eliminado en la segunda ronda de la clasificación del GP de Australia.

El galo se quedó a solo siete milésimas (0.007s) del tiempo de Alexander Albon en la Q2, y tendrá que arrancar undécimo, justo detrás (en el mismo lado) de su compañero, que fue noveno. Y, resumiendo la sesión, admitió su culpa a la vez que señaló al tráfico: "Al final ha sido culpa mía no llegar a la Q3 porque había mucho más. El tráfico me cegó un poco, y me metí demasiado en la curva y al final perdí dos décimas. Así que esa es más o menos toda la historia".

"Ya sabes, creo que mirando lo igualado que estaba, probablemente teníamos potencial para un muy buen resultado en la Q3, pero no pudo ser. Mañana salimos cerca de los puntos, por lo que debería ir bien", dijo.

Esteban Ocon había sido cuarto en la Q1, a solo 81 milésimas de Lewis Hamilton (tercero en esa fase), por lo que tenía posibilidades de un mejor resultado: "El coche iba bien. En la Q1 creo que fui tercero. o algo así, así que debería haber quedado mejor. Sí, no creo que hubiera sido tercero en el resto de la clasificación, pero seguro que tendría que estar entre los diez primeros".

Pese a las complicadas condiciones, Ocon elogió el A523 (que por última vez será rosa antes de dejar paso a la versión azul en Bakú): "Creo que las temperaturas fueron lo más complicado. Para todos fue difícil poner los neumáticos a punto, pero al final lo conseguimos. Así que sí, creo que debería ser un coche fuerte para mañana. Así que veremos dónde llegamos".

Hablando de estrategia, el de Alpine apunta a una carrera a una sola parada, destacando la poca degradación del compuesto duro. Y por último, respecto al tráfico en el circuito Albert Park de Melbourne, declaró: "Es una pista muy estrecha, muy corta y, obviamente, es bastante fácil de perder la vuelta con tráfico o con aire sucio de los coches de delante. Pero sí, hoy fue uno de esos días en los que no lo hicimos de manera perfecta".

