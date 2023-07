Norris y cómo el anti calado arruinó su sprint y afectó a Alonso

El piloto de McLaren llegaba a la carrera sprint del sábado como el principal rival de Red Bull tras clasificarse tercero por detrás de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Pero todo se torció en la curva 3 del Red Bull Ring, ya que su oportunidad de abalanzarse sobre los Red Bull mientras casi se tocaban se evaporó cuando su coche entró en el modo 'anti-stall' (anti calado) y le detuvo casi en seco. Eso afectó a un Fernando Alonso que primero le tuvo que esquivar en la entrada a curva y luego, cuando se trataba de reincorporar tras ir por el exterior, se encontró al británico prácticamente detenido, teniendo que evitarlo.

Lando Norris no sabía exactamente lo que había pasado en el momento del incidente, pero los datos que aparecieron más tarde en el informe de ingeniería de su equipo pusieron de relieve los detalles de lo sucedido.

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara por qué se activó el anti calado, Norris dijo: "Perdí la parte trasera al tomar la curva, porque los neumáticos estaban fríos y era un poco difícil que los intermedios funcionen de inmediato".

"Así que perdí la parte trasera y patiné un poco más por la pista hasta casi chocar con ellos [los Red Bull]. Para evitarlo, tuve que pisar el freno de nuevo y, a una velocidad tan lenta y con tan poco agarre, bloqueé bastante los neumáticos traseros, lo que me llevó al anticalado".

"Fue más una situación desafortunada que un problema, por lo que sé. Y eso es literalmente todo. Creo que fue mala suerte en ese momento".

"No sentí que entrara demasiado fuerte, no sentí que me pasara de frenada. Simplemente giré, perdí la trasera con los neumáticos fríos en la primera vuelta, y a veces pasan estas cosas".

Y añadió: "Fue una lástima, porque me costó el resto de la carrera, ya que teníamos la oportunidad de sumar buenos puntos y probablemente luchar con los Aston Martin, diría que durante toda la carrera".

A pesar de la decepción con el resultado de la carrera al sprint, Norris dice que el fin de semana del GP de Austria en general ha sido esperanzador hasta ahora, ya que ha sacado el máximo provecho de los importantes cambios en su McLaren.

"Creo que ha funcionado como se esperaba desde la primera tanda de la FP1", dijo. "Eso es siempre una señal positiva de que podemos hacer algo y desarrollar algo, con la confianza de saber que funciona bien".

"Eso siempre es algo muy bueno de tener, especialmente en un fin de semana como este en el que tienes FP1 y pasas directamente a la clasificación".

Más detalles de los coches de F1 para Austria

