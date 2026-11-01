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Fórmula 1 GP de México

Así queda el mundial de F1 tras México: puntos y posiciones; ¡ya hay campeón!

Mira cómo quedó el mundial de F1 2026 después del GP de México, donde Antonelli se coronó. Mira las posiciones y puntos de cada piloto y equipo.

Juanjo Sáez

Editado: 1 nov 2026, 22:24

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Todos los ojos estaban puesto en Andrea Kimi Antonelli este fin de semana en el Gran Premio de México 2026 y el piloto italiano no falló: ¡Ya es el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1! Mira cómo han quedado la clasificación de pilotos y la de constructores, donde Mercedes sigue a la espera de sellar el título.

Mundial de pilotos de F1 2026 tras México: puntos, posiciones y diferencias

Pos Piloto Puntos 1º A. AntonelliMercedes 355 3º L. HamiltonFerrari 247 2º G. RussellMercedes 246 4º M. VerstappenRed Bull 246 5º C. LeclercFerrari 227 6º L. NorrisMcLaren 211 7º O. PiastriMcLaren 144 8º I. HadjarRed Bull 97 9º L. LawsonRacing Bulls 77 10º P. GaslyAlpine 41 11º A. LindbladRacing Bulls 38 12º F. ColapintoAlpine 31 13º O. BearmanHaas F1 23 14º N. HulkenbergAudi 13 15º G. BortoletoAudi 10 16º E. OconHaas F1 7 17º F. AlonsoAston Martin 7 18º C. SainzWilliams 7 19º A. AlbonWilliams 5 20º Y. TsunodaRacing Bulls 1 21º L. StrollAston Martin 0 22º V. BottasCadillac 0 23º S. PérezCadillac 0

¿Quién es el líder (y campeón) del campeonato de F1 tras México?

Después de desaprovechar un primer 'match ball' en Austin, Andrea Kimi Antonelli pilotó con la calculadora en la mano para convertirse en el nuevo campeón de la F1 de manera anticipada con 355 puntos, por delante de las 246 unidades de su compañero George Russell y solo con 100 puntos en juego.

Mundial de constructores de F1 2026 tras México: puntos, posiciones y diferencias

Pos equipos puntos 1º Mercedes 630 2º Ferrari 504 3º Red Bull Racing 380 4º McLaren 371 5º Racing Bulls 104 6º Alpine 74 7º Haas F1 Team 30 8º Audi 23 9º Williams 12 10º Aston Martin Racing 7 11º Cadillac F1 Team

¿Qué equipo lidera del mundial de constructores de F1 tras México?

Solo es cuestión de esperar... Pese a ver cómo algunos de sus rivales le ha igualado e incluso superado en la segunda mitad de la temporada, Mercedes acumuló una gran ventaja en la primera mitad que le permite liderar cómodamente con 630 puntos.

Por detrás, Ferrari también parece tener asegurado el segundo puesto con 504 puntos, mientras que Red Bull (380) y McLaren (371) luchan por la medalla de bronce.

¿Cómo está Alonso en el campeonato de F1 2026 tras México? Puntos y posición

La carrera de Fernando Alonso no duró ni tan siquiera seis vueltas debido a un problema en la unidad de potencia Honda (que se repitió casi simultaneamente en el monoplaza de Lance Stroll. Por lo tanto, el español es 17º con 7 puntos, a tres de Gabriel Bortoleto.

¿Cómo está Sainz en el campeonato de F1 2026 tras México? Puntos y posición

Carlos Sainz lo intentó todo en México pero el ritmo del Williams no acompañaba... Tras un 16º puesto, el madrileño se mantiene 18º con 7 puntos, empatado con Alonso y con Ocon y tres por detrás de Bortoleto.

¿Cómo está Colapinto en el campeonato de F1 2026 tras México? Puntos y posición

Quien sí luchó por los puntos fue Franco Colapinto, logrando finalmente un buen octavo puesto. El piloto argentino de Alpine es 12º con 31 puntos, con ocho de ventaja sobre Oliver Bearman y a siete de Arvid Lindblad.

¿Cómo está Pérez en el campeonato de F1 2026 tras México? Puntos y posición

Sergio Pérez cerró la tabla clasificatoria una vez más, siendo 17º tras aprovechar los abandonos de algunos de sus rivales. Por lo tanto, tras otro domingo de vacío, el mexicano es último en el mundial, 23º, sin puntos.

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