Fórmula 1 GP de México

¡Drama en Aston! Alonso y Stroll abandonan tras 6 vueltas en México (vídeo)

Aston Martin sufrió un doble abandono en México: Alonso entró en boxes al inicio de la vuelta 6 y Stroll se detuvo en pista por sobrecalentamiento del motor Honda.

Juanjo Sáez

Editado: 1 nov 2026, 20:21

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

¡Dramático! Aston Martin sufrió un doloroso doble abandono en las primeras vueltas del Gran Premio de México 2026 de F1 después de que ambos pilotos se viesen obligados a retirarse por problemas de sobrecalentamiento en el motor Honda de sus AMR26.

La carrera de Aston Martin en el Autódromo Hermanos Rodríguez terminó mucho antes de lo esperado. El equipo de Silverstone se quedó sin ninguno de sus dos coches cuando apenas se habían completado las primeras seis vueltas de la prueba.

El primero en decir adiós fue Fernando Alonso. El piloto español tuvo que abandonar tras cinco vueltas, después de que le llamasen desde el muro de boxes para entrar al pitlane debido al sobrecalentamiento de la unidad de potencia.

Segundos después, la situación empeoró para el equipo británico. Lance Stroll también sufrió problemas de sobrecalentamiento en su unidad de potencia Honda y tuvo que detener su monoplaza en pista a mitad de la sexta vuelta, provocando un VSC.

SIGUE LA CARRERA EN DIRECTO:

De esta manera, Aston Martin sufrió un doble abandono prácticamente simultáneo y se quedó sin opciones de puntuar en una carrera que apenas acababa de comenzar.

La coincidencia de los problemas en ambos monoplazas vuelve a poner el foco sobre la falta de fiabilidad de la unidad de potencia Honda, en un circuito especialmente exigente por sus características.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, plantea desafíos importantes para la refrigeración de los monoplazas. La menor densidad del aire reduce la eficacia de los sistemas de refrigeración, lo que obliga a los equipos a prestar especial atención a la gestión de las temperaturas durante todo el fin de semana.

En el caso de Aston Martin, esos problemas terminaron teniendo consecuencias inmediatas en carrera. Alonso y Stroll se despidieron de la prueba en apenas unos minutos, dejando al equipo sin representación sobre la pista y con un nuevo contratiempo que analizar junto a Honda.

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