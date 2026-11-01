Declaraciones

Fórmula 1 GP de México

Alonso: "El coche va muy bien, el problema es el límite de este motor"

Fernando Alonso espera que este GP de México de F1 no sea para olvidar, sino que sirva de aviso para un futuro mejor.

Jose Carlos de Celis

Editado: 1 nov 2026, 22:08

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El fin de semana del GP de México de F1 era muy esperanzador para Aston Martin y Fernando Alonso, pero todo se torció con un problema de motor en la Q1 del sábado, cuando tuvo que aparcar el coche con un problema de ERS.

Honda hizo cambios durante la noche, pero la carrera no fue mejor, y después de solo seis vueltas tanto Alonso como su compañero Lance Stroll se vieron obligados a volver a boxes y detener el monoplaza para abandonar. Otra vez acababa todo antes de tiempo, y rápidamente Aston Martin explicaba que tuvieron que retirar los dos coches por "niveles de presión anómalos en los sistemas de la unidad de potencia".

Hablando para F1 TV, a Alonso le dijeron que era un fin de semana para olvidar, pero matizó: "Bueno, esperemos que no sea para olvidar, sino un fin de semana para aprender".

Aunque no llegó ni a dar siete vueltas, el asturiano sacó conclusiones positivas del AMR26, o al menos del chasis, y ante la pregunta de cómo se comportaba el monoplaza hasta el abandono, contestó: "El coche va muy bien, el problema es simplemente que al parecer no podemos dar más vueltas de las que marca el límite con este motor. Así que, como he dicho, esperemos que hayamos aprendido la lección y que el año que viene lleguemos mejor preparados".

Sin pausa, la Fórmula 1 completa ahora su penúltimo triplete con el GP de Brasil o GP de Sao Paulo el próximo fin de semana, donde habrá otra oportunidad... tanto de brillar como de sufrir con ese motor.

Y Alonso lo defiende: "Lo intentaremos de nuevo, sí. Yo lo doy todo, ya sabes, cada vez, en cada vuelta que doy, cada mañana que me levanto, en cada preparación que hago, en cada… no sé, en cada comida que hago; todo está enfocado a rendir al máximo al volante, pero no puedo acumular suficientes vueltas".

Por si no lo viste:

El de México ha sido el séptimo abandono de Alonso en las primeras 19 carreras de 2026, y nada menos que el 11 de su compañero Stroll. Aunque en el caso de Alonso, como admitió el equipo, en Madrid completó la carrera únicamente por la afición y en Austin hizo la heroica con el coche roto desde la salida.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Vídeo: un fuerte accidente detuvo el GP de México de F1 con bandera roja

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Directo F1: Carrera de México con Live Timing - Antonelli, camino de ser campeón



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 min



Directo F1: Carrera de México con Live Timing - Antonelli, camino de ser campeón





Los campeones italianos de F1 antes de Antonelli: del todo a la nada



Fórmula 1



Fórmula 1 2 h



Los campeones italianos de F1 antes de Antonelli: del todo a la nada





Vowles contesta a Alonso: "Sus comentarios no se sostienen"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 h



Vowles contesta a Alonso: "Sus comentarios no se sostienen"

Más de

Fernando Alonso





¡Drama en Aston! Alonso y Stroll abandonan tras 6 vueltas en México (vídeo)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



¡Drama en Aston! Alonso y Stroll abandonan tras 6 vueltas en México (vídeo)





Honda explica cómo se arruinó el sábado de Alonso en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



8 h



Honda explica cómo se arruinó el sábado de Alonso en México





A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 hoy domingo y cómo verla por TV



Fórmula 1



Fórmula 1 18 h



A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 hoy domingo y cómo verla por TV

Más de

Aston Martin





Newey lo confirma: su apuesta por la inclinación del Aston Martin fue equivocada



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Newey lo confirma: su apuesta por la inclinación del Aston Martin fue equivocada





Qué hay detrás de los rumores sobre Aston Martin, Honda y Red Bull Powertrains



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 d



Qué hay detrás de los rumores sobre Aston Martin, Honda y Red Bull Powertrains





La mejora de Honda con el ADUO ha devuelto "la manejabilidad" a un nivel similar al inicial



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



13 d



La mejora de Honda con el ADUO ha devuelto "la manejabilidad" a un nivel similar al inicial

Últimas noticias





Directo F1: Carrera de México con Live Timing - Antonelli, camino de ser campeón



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



12 min



Directo F1: Carrera de México con Live Timing - Antonelli, camino de ser campeón





Alonso: "El coche va muy bien, el problema es el límite de este motor"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



15 min



Alonso: "El coche va muy bien, el problema es el límite de este motor"





Vídeo: un fuerte accidente detuvo el GP de México de F1 con bandera roja



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



49 min



Vídeo: un fuerte accidente detuvo el GP de México de F1 con bandera roja





¡Drama en Aston! Alonso y Stroll abandonan tras 6 vueltas en México (vídeo)



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



¡Drama en Aston! Alonso y Stroll abandonan tras 6 vueltas en México (vídeo)

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse