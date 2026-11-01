Declaraciones
Fórmula 1 GP de México
Alonso: "El coche va muy bien, el problema es el límite de este motor"
Fernando Alonso espera que este GP de México de F1 no sea para olvidar, sino que sirva de aviso para un futuro mejor.
Jose Carlos de Celis
Editado: 1 nov 2026, 22:08
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El fin de semana del GP de México de F1 era muy esperanzador para Aston Martin y Fernando Alonso, pero todo se torció con un problema de motor en la Q1 del sábado, cuando tuvo que aparcar el coche con un problema de ERS.
Honda hizo cambios durante la noche, pero la carrera no fue mejor, y después de solo seis vueltas tanto Alonso como su compañero Lance Stroll se vieron obligados a volver a boxes y detener el monoplaza para abandonar. Otra vez acababa todo antes de tiempo, y rápidamente Aston Martin explicaba que tuvieron que retirar los dos coches por "niveles de presión anómalos en los sistemas de la unidad de potencia".
Hablando para F1 TV, a Alonso le dijeron que era un fin de semana para olvidar, pero matizó: "Bueno, esperemos que no sea para olvidar, sino un fin de semana para aprender".
Aunque no llegó ni a dar siete vueltas, el asturiano sacó conclusiones positivas del AMR26, o al menos del chasis, y ante la pregunta de cómo se comportaba el monoplaza hasta el abandono, contestó: "El coche va muy bien, el problema es simplemente que al parecer no podemos dar más vueltas de las que marca el límite con este motor. Así que, como he dicho, esperemos que hayamos aprendido la lección y que el año que viene lleguemos mejor preparados".
Sin pausa, la Fórmula 1 completa ahora su penúltimo triplete con el GP de Brasil o GP de Sao Paulo el próximo fin de semana, donde habrá otra oportunidad... tanto de brillar como de sufrir con ese motor.
Y Alonso lo defiende: "Lo intentaremos de nuevo, sí. Yo lo doy todo, ya sabes, cada vez, en cada vuelta que doy, cada mañana que me levanto, en cada preparación que hago, en cada… no sé, en cada comida que hago; todo está enfocado a rendir al máximo al volante, pero no puedo acumular suficientes vueltas".
Por si no lo viste:
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El de México ha sido el séptimo abandono de Alonso en las primeras 19 carreras de 2026, y nada menos que el 11 de su compañero Stroll. Aunque en el caso de Alonso, como admitió el equipo, en Madrid completó la carrera únicamente por la afición y en Austin hizo la heroica con el coche roto desde la salida.
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