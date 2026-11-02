Fórmula 1 GP de México

Colapinto, Gasly y Piastri pierden sus puntos en México por sanciones de la FIA

Gasly, Colapinto y Piastri perdieron sus posiciones de puntos por tres sanciones tras el GP de México de F1. Hirakawa aprovechó la situación para puntuar en su debut.

Haydn Cobb

Editado: 2 nov 2026, 8:06

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El Gran Premio de México de Fórmula 1 no terminó con la bandera a cuadros. Horas después de la carrera, la FIA impuso tres sanciones a Pierre Gasly, Franco Colapinto y Oscar Piastri que alteraron considerablemente la clasificación definitiva y permitieron al debutante de Haas F1, Ryo Hirakawa, puntuar en su primera carrera en la máxima categoría.

Ambos pilotos de Alpine fueron investigados por los comisarios de la FIA después de la carrera por no reducir la velocidad bajo banderas amarillas durante el Gran Premio de Ciudad de México. En la clasificación provisional, Colapinto había terminado en octava posición, mientras que su compañero Gasly había sido décimo.

Gasly recibió una sanción de stop and go por no reducir suficientemente la velocidad en una zona con doble bandera amarilla, que se convirtió en una penalización de 30 segundos tras la carrera. Por su parte, Colapinto recibió una sanción de 10 segundos por no aminorar lo suficiente la marcha en un sector con una única bandera amarilla.

El piloto argentino también se arriesgaba a recibir la misma sanción que Gasly, pero fue exonerado de cualquier infracción en un sector con doble bandera amarilla porque, según el informe de los comisarios de la FIA, "existían dudas razonables sobre si el piloto había recibido una advertencia con suficiente antelación para poder cumplir con los requisitos, por lo que no se determinó que hubiera cometido ninguna infracción en relación con ese sector".

Como consecuencia, en la clasificación definitiva del GP de México, Gasly cayó hasta la 17ª posición, mientras que Colapinto descendió hasta la 15ª.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Piastri también fue sancionado por su accidente con Lindblad en México

A las sanciones de los dos Alpine se sumó una penalización de 10 segundos a Oscar Piastri por su incidente con Arvid Lindblad, que acabó contra las barreras y tuvo que abandonar la carrera.

El piloto de McLaren intentó adelantar al de Racing Bulls por el exterior de la primera curva después de la resalida, pero ambos acabaron tocándose en la entrada de la curva 2. Los comisarios determinaron que Piastri no había llegado a colocarse completamente en paralelo y que podría haber evitado la colisión desplazándose más hacia la izquierda, incluso saliéndose momentáneamente de la pista.

Por ello, el australiano también perdió su séptima posición y cayó fuera de los puntos, completando una triple sanción que modificó notablemente los resultados de la carrera.

Liam Lawson ascendió hasta la séptima posición, que inicialmente ocupaba Piastri, mientras que Gabriel Bortoleto, de Audi, pasó de estar completamente fuera de los puntos a terminar octavo.

Lo mismo ocurrió con Isack Hadjar, de Red Bull, que escaló desde la 12ª hasta la novena posición, mientras que el debutante Hirakawa completó la zona de puntos con un décimo puesto para Haas.

El piloto japonés recibió una llamada de última hora por parte del equipo estadounidense, que decidió apartar a Esteban Ocon por motivos no especificados durante la noche del viernes, brindando así a Hirakawa la oportunidad de disputar su primera carrera de Fórmula 1.

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