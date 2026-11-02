Fórmula 1 GP de México
Colapinto, Gasly y Piastri pierden sus puntos en México por sanciones de la FIA
Gasly, Colapinto y Piastri perdieron sus posiciones de puntos por tres sanciones tras el GP de México de F1. Hirakawa aprovechó la situación para puntuar en su debut.
Haydn Cobb
Editado: 2 nov 2026, 8:06
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
El Gran Premio de México de Fórmula 1 no terminó con la bandera a cuadros. Horas después de la carrera, la FIA impuso tres sanciones a Pierre Gasly, Franco Colapinto y Oscar Piastri que alteraron considerablemente la clasificación definitiva y permitieron al debutante de Haas F1, Ryo Hirakawa, puntuar en su primera carrera en la máxima categoría.
Ambos pilotos de Alpine fueron investigados por los comisarios de la FIA después de la carrera por no reducir la velocidad bajo banderas amarillas durante el Gran Premio de Ciudad de México. En la clasificación provisional, Colapinto había terminado en octava posición, mientras que su compañero Gasly había sido décimo.
Gasly recibió una sanción de stop and go por no reducir suficientemente la velocidad en una zona con doble bandera amarilla, que se convirtió en una penalización de 30 segundos tras la carrera. Por su parte, Colapinto recibió una sanción de 10 segundos por no aminorar lo suficiente la marcha en un sector con una única bandera amarilla.
El piloto argentino también se arriesgaba a recibir la misma sanción que Gasly, pero fue exonerado de cualquier infracción en un sector con doble bandera amarilla porque, según el informe de los comisarios de la FIA, "existían dudas razonables sobre si el piloto había recibido una advertencia con suficiente antelación para poder cumplir con los requisitos, por lo que no se determinó que hubiera cometido ninguna infracción en relación con ese sector".
Como consecuencia, en la clasificación definitiva del GP de México, Gasly cayó hasta la 17ª posición, mientras que Colapinto descendió hasta la 15ª.
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
Piastri también fue sancionado por su accidente con Lindblad en México
A las sanciones de los dos Alpine se sumó una penalización de 10 segundos a Oscar Piastri por su incidente con Arvid Lindblad, que acabó contra las barreras y tuvo que abandonar la carrera.
El piloto de McLaren intentó adelantar al de Racing Bulls por el exterior de la primera curva después de la resalida, pero ambos acabaron tocándose en la entrada de la curva 2. Los comisarios determinaron que Piastri no había llegado a colocarse completamente en paralelo y que podría haber evitado la colisión desplazándose más hacia la izquierda, incluso saliéndose momentáneamente de la pista.
Por ello, el australiano también perdió su séptima posición y cayó fuera de los puntos, completando una triple sanción que modificó notablemente los resultados de la carrera.
Liam Lawson ascendió hasta la séptima posición, que inicialmente ocupaba Piastri, mientras que Gabriel Bortoleto, de Audi, pasó de estar completamente fuera de los puntos a terminar octavo.
Lo mismo ocurrió con Isack Hadjar, de Red Bull, que escaló desde la 12ª hasta la novena posición, mientras que el debutante Hirakawa completó la zona de puntos con un décimo puesto para Haas.
El piloto japonés recibió una llamada de última hora por parte del equipo estadounidense, que decidió apartar a Esteban Ocon por motivos no especificados durante la noche del viernes, brindando así a Hirakawa la oportunidad de disputar su primera carrera de Fórmula 1.
Mira:
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior 15 datos del histórico y decisivo GP de Brasil 2008 de F1
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Haydn Cobb
Hamilton explica por qué está "hecho de otra pasta" para seguir en la F1 hasta que llegue África
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
2 d
Hamilton explica por qué está "hecho de otra pasta" para seguir en la F1 hasta que llegue África
McLaren F1 usará las últimas mejoras de 2026 para probar piezas del coche de 2027
Fórmula 1
Fórmula 1 13 d
McLaren F1 usará las últimas mejoras de 2026 para probar piezas del coche de 2027
La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
16 d
La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren
Más de
Ryo Hirakawa
Así os contamos la carrera de F1 2026 en México y el título de Antonelli
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
7 h
Así os contamos la carrera de F1 2026 en México y el título de Antonelli
México corona a Antonelli como histórico campeón de la F1 en la victoria de Verstappen
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
9 h
México corona a Antonelli como histórico campeón de la F1 en la victoria de Verstappen
La parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
La parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones
Más de
Haas F1
Así queda el mundial de F1 tras México: puntos y posiciones; ¡ya hay campeón!
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
9 h
Así queda el mundial de F1 tras México: puntos y posiciones; ¡ya hay campeón!
A qué hora fue la carrera de F1 en México 2026
Fórmula 1
Fórmula 1 1 d
A qué hora fue la carrera de F1 en México 2026
Ryo Hirakawa podría haber pasado "fácilmente" a la Q2 en México sin el tráfico
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
Ryo Hirakawa podría haber pasado "fácilmente" a la Q2 en México sin el tráfico
Últimas noticias
Quién durmió peor anoche tras México: Frédéric Vasseur
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
2 min
Quién durmió peor anoche tras México: Frédéric Vasseur
Colapinto, Gasly y Piastri pierden sus puntos en México por sanciones de la FIA
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
14 min
Colapinto, Gasly y Piastri pierden sus puntos en México por sanciones de la FIA
15 datos del histórico y decisivo GP de Brasil 2008 de F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 26 min
15 datos del histórico y decisivo GP de Brasil 2008 de F1
Skoda Trekka (1966-1972): ¿lo habías visto antes?
Coches
Auto Coches
Skoda Trekka (1966-1972): ¿lo habías visto antes?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse