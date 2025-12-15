Michael Masi, ex director de carreras de F1, asume un nuevo cargo

El ex director de carreras de Fórmula 1 Michael Masi se ha unido al Campeonato Repco NextGen NZ antes del inicio de la temporada 2026, según ha anunciado MotorSport New Zealand.

Masi supervisará una serie de categorías nacionales en Nueva Zelanda como director del evento, con un enfoque en "garantizar la entrega segura, justa y profesional de cada ronda".

Además de sus principales responsabilidades en el Campeonato de Nueva Zelanda, trabajará en estrecha colaboración con MotorSport Nueva Zelanda para "observar las normas, reglamentos y procesos operativos del deporte en acción y proporcionar recomendaciones de expertos para garantizar que siguen siendo las mejores prácticas y aptos para su propósito".

Además, contribuirá al nuevo marco de formación y desarrollo de oficiales del organismo rector.

El nombramiento de Masi en el Campeonato de Nueva Zelanda y su papel más amplio en MotorSport Nueva Zelanda se producen sólo tres meses después de que dejara la presidencia de la Comisión de Supercars, un cargo que había ocupado desde mediados de 2022.

Seguirá siendo miembro del consejo de Karting Australia y de Southern Australian Motorsport.

"Nueva Zelanda cuenta con una rica y orgullosa herencia en este deporte", declaró Masi. "Tengo muchas ganas de trabajar en colaboración con MotorSport Nueva Zelanda, Toyota Nueva Zelanda y el Campeonato Repco NextGen NZ para seguir construyendo y desarrollando la mejora continua del deporte para todos los participantes y partes interesadas".

Michael Masi, Presidente de la Comisión de Supercars Foto: Mark Horsburgh, Edge Photographics

Masi trabajó anteriormente como director de carrera de F1 en la FIA, pero fue destituido tras la polémica que rodeó el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, donde su manejo de un período de coche de seguridad y las decisiones de procedimiento provocaron críticas. Tras dejar la dirección de carrera de la F1 en 2022, permaneció brevemente en la FIA antes de separarse por completo.

El Campeonato de Nueva Zelanda engloba diversas categorías de monoplazas, turismos y deportivos. La Fórmula Regional Oceanía, precursora de la Toyota Racing Series donde varios pilotos actuales de F1 corrieron al principio de sus carreras, sirve como categoría insignia del campeonato.

"La experiencia de Michael en los más altos niveles del automovilismo mundial nos ayudará a afinar nuestros sistemas, elevar nuestros campeonatos y apoyar a nuestros comisarios", dijo la presidenta de MotorSport Nueva Zelanda, Deborah Day.

"Su nombramiento es un paso importante en nuestra estrategia más amplia para modernizar, desarrollar la capacidad y establecer el deporte para el éxito a largo plazo".

"Michael es una incorporación increíble para nuestro verano y encaja perfectamente con nuestra ambición de proporcionar un campeonato de desarrollo de clase mundial para nuestros competidores y para el MotorSport de Nueva Zelanda", añadió la directora general del Campeonato Repco NextGen NZ, Josie Spillane.

"El proceso de trabajo con MotorSport Nueva Zelanda y Toyota para facilitar su incorporación como director del evento muestra lo que sucede cuando las principales partes interesadas colaboran para impulsar el deporte de manera positiva."