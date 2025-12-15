¿La salida de Cardile a Aston, culpable de la mala temporada de Ferrari?

Ferrari terminó la temporada 2025 de Fórmula 1 sin ninguna victoria en Grandes Premios y en la cuarta posición del Mundial. De este modo, la Scuderia se quedó fuera del Top 3 del Campeonato de Constructores por primera vez en cinco años. La última vez que ocurrió fue en 2020, cuando Sebastian Vettel todavía pilotaba para el equipo.

En una entrevista exclusiva en vídeo en el canal de YouTube de Formel1.de, el experto Marc Surer explica que no está "tan sorprendido", "porque hubo un hombre que dejó Ferrari y que en los últimos años siempre había construido un coche excelente", señala. "Y ese hombre se llama Enrico Cardile".

Cardile anunció en 2024 su salida de la Scuderia para unirse a Aston Martin. Aunque, como subraya Surer, los coches de años anteriores tampoco habían sido campeones del mundo, al menos sí habían ganado algunas carreras. "Desde el principio, desde que existe esta era del efecto suelo, Ferrari siempre ha tenido un coche muy bueno", afirma el ex piloto de Fórmula 1, y explica: "Quizá luego lo ejecutaron mal, pero en esencia el coche era bueno".

En 2024, por ejemplo, Ferrari todavía luchó por el título del Campeonato de Constructores hasta la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Finalmente, McLaren F1 se llevó el trofeo con 14 puntos de ventaja, pero un año después el equipo de Woking (833 puntos) sumó más del doble de puntos que Ferrari (398).

"Ferrari sabía que perdían una joya"

Surer está convencido de que esto se debe en gran parte a la marcha de Cardile. El SF-25 de esta temporada se desarrolló inicialmente aún bajo la dirección del italiano, que sin embargo presentó su dimisión en Maranello en el verano de 2024.

"Ferrari luego lo bloqueó para que no pudiera trabajar durante seis meses. Así que ya sabían que estaban perdiendo una joya", enfatiza Surer. La salida de Cardile habría sido, en última instancia, responsable de que "el Ferrari simplemente ya no fuera como antes".

"Cardile era un hombre de la casa en Ferrari, llevaba allí una eternidad. Y creo que simplemente quería experimentar algo diferente, y la oferta de Lawrence Stroll [en Aston Martin Racing] fue sin duda una tentación a la que sucumbió", añade Surer.

Ferrari, por su parte, justifica la mala posición en el Mundial de este año, entre otras cosas, por haber decidido muy pronto en la temporada detener el desarrollo del SF-25 para centrarse por completo en el nuevo coche de 2026.

Habrá que esperar para ver cómo arranca Ferrari el próximo año en la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1.