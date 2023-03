Mercedes F1 "no teme" perder a Hamilton y tampoco pone un 'plan B'

Cargar el reproductor de audio

La vida de Lewis Hamilton cambió mucho desde aquel recordado Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, donde le sobró una vuelta para ser ocho veces campeón del mundo. Desde entonces, el británico se ha enfrentado a toda una travesía por el desierto que parece no tener fin, después de que el rendimiento de Mercedes cayera inesperadamente en el inicio de la nueva era de reglas técnicas.

Los de Brackley hicieron un monoplaza incapaz de darle al inglés las herramientas necesarias para ganar, pese a que en el Gran Premio de Sao Paulo del curso pasado se beneficiaron de diversos factores para subir a lo más alto con George Russell. En la primera cita del 2023, el Gran Premio de Bahrein, debía ser el lugar para la redención tras el duro trabajo invernal, aunque las pruebas previas ya hacían indicar que no sacarían nada de provecho en el circuito de Sakhir.

Es por ese motivo que saltaron los rumores de un posible cambio de aires de Lewis Hamilton, cansado de batallar con un incontrolable coche, pero el director de Mercedes, Toto Wolff, acalló todas esas conversaciones del paddock: "La situación de Lewis [Hamilton] es la que has oído en la radio. Él es una parte integral del equipo, levantando a todos, y nos mantenemos juntos, no creo que eso vaya a cambiar solo porque tuvimos un comienzo realmente malo".

"Hemos ganado ocho campeonatos de constructores y seis de pilotos con él, y esa relación se mantiene", continuó el máximo responsable de la escudería germana antes de que se le pusiera sobre la mesa si temía perderle. "Sería demasiado fácil perder a un piloto y tirar la toalla. No vamos a hacer eso, al contrario, solo tenemos que profundizar más y más de lo que lo hemos hecho nunca, y proporcionar a ambos pilotos un coche con el que puedan luchar".

"Hacen todo lo que pueden con el monoplaza, pero si derrapa en las curvas y tienen que hacer correcciones, casi que lo sientes por ellos", dijo Wolff. "Hemos estudiado otras ideas y no nos hemos quedado de brazos cruzados. No solo desde hace dos semanas, cuando vimos que no habíamos sido capaces de recortar distancias, sino que lo hemos hecho durante un tiempo para tener la mente abierta".

"No me miento a mí mismo ni os miento a vosotros. He intentado todos estos años ser transparente y sincero, y eso es lo que estoy diciendo aquí, eso es lo que pienso ahora mismo", comentó el jefe de los de las flechas de plata. "No estoy exagerando ni subestimando. De hecho, la brecha es muy grande, y para ponerse al día hay que dar grandes pasos, no los convencionales de sumar unos puntos cada semana, porque todos los demás lo harán".

"La base de partida es muy diferente de la actual. Hemos perdido un año de desarrollo", insistió el austriaco. "Para tener una curva de desarrollo más pronunciada, hay que tomar estas decisiones. Aston Matin la tomó y volvieron con fuerza, y si partimos de nuestra base, quizá podamos volver [más] fuertes y perseguir a los Red Bull, esa es la ambición".

En el momento en el que se le volvió a repetir una pregunta sobre Lewis Hamilton, en este caso, si había un 'plan B' en caso de que se fuera, dijo: "Por mucho que seamos transparentes en cuanto a cómo tenemos que darle la vuelta al coche, no es el momento de hablar de la situación del piloto en 2024. Es demasiado pronto, tenemos que empujar todos en la misma dirección, los pilotos, los ingenieros, todos los directivos, en lugar de tirar la toalla. Nunca hemos hecho eso y no lo haremos".

