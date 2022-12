El bonito detalle de Mercedes F1 con una calle dedicada a Lauda

Cargar el reproductor de audio

Gone, but never forgotten. Se ha ido, pero nunca será olvidado. Esa frase podría ser suficiente para indicar lo que sienten tantos miembros del equipo Mercedes F1 desde que falleció Niki Lauda, en aquel 20 de mayo de 2019.

No todos los pensamientos son tangibles, pero hoy la escudería de Brackley ha tratado de hacer presente el sentimiento de su antiguo presidente no ejecutivo, un hombre cuyos consejos, carisma y visión ayudaron a la escudería alemana a abrir y consolidar la racha de éxitos más larga de la historia de la Fórmula 1.

Mercedes ha bautizado una calle de su campus tecnológico con el nombre de Niki Lauda. La calle, que antes se llamaba "Reynard Park" en honor a Adrian Reynard, que era el propietario del lugar hasta que lo compró el equipo el año pasado, ha pasado a llamarse "Lauda Drive" tras la aprobación de las autoridades de Brackley y de la familia Lauda.

El equipo ha hecho público ese homenaje con un comunicado de prensa emitido este miércoles por la mañana, en el que se puede leer lo siguiente: "Niki era una parte integral de nuestro equipo, como presidente no ejecutivo, y su fallecimiento en mayo de 2019 dejó un enorme vacío. Para muchos, no sólo fue un icono de la F1 y un campeón del mundo, sino también un querido colega y un gran amigo en el corazón de nuestro deporte".

"La calle de acceso a nuestra sede de Brackley se llamará ahora 'Lauda Drive' en honor a Niki, para continuar con su legado durante muchos años. El nuevo cartel fue desvelado por Toto Wolff, nuestro director general y del equipo, el martes por la tarde ante una multitud de miembros del equipo".

Toto Wolff, director general y jefe de equipo de Mercedes F1, habló de la dedicatoria hecha a Niki Lauda poco después de descubrir la placa-dedicatoria al tricampeón del mundo que renombra la calle como 'Lauda Drive', donde ha colocado su histórica gorra roja.

"Es un verdadero honor inaugurar el Lauda Drive y ha sido estupendo ver a tantos miembros del equipo reunidos para presenciar la inauguración", dijo Wolff. "Aunque nuestro querido amigo y colega Niki no habría querido que lo hiciéramos, también estaría orgulloso de que esta calle lleve su nombre".

"Ha sido un privilegio para todos nosotros trabajar a su lado y he tenido la suerte de poder considerarle uno de mis mejores amigos. Ha sido fundamental para nuestro éxito, una gran ayuda para mí y un gran presidente no ejecutivo, al que echamos mucho de menos".

"Me gustaría que siguiera aquí como amigo y como presidente, porque me habría gustado hacerle muchas preguntas este año. Su legado sigue vivo de muchas formas, pero saber que tantas personas pasarán por el Lauda Drive en los próximos años es muy especial".

"Tras una temporada en la que el equipo se vio arrastrado al límite y tuvo que superar muchos retos dentro y fuera de la pista, una de las frases más famosas de Niki sigue vigente: 'Del éxito no se aprende absolutamente nada. De los fracasos y contratiempos se puede aprender la lección".