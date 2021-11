Las mejores estrategias de paradas para el GP de Brasil de F1 2021

El Gran Premio de Brasil 2021 es muy diferente al resto, ya que es una de las citas con el criticado formato sprint. La clasificación se llevó a cabo en la jornada de viernes, tras una única sesión de entrenamientos libres, y eso decidió las posiciones para la salida de la carrera sprint.

En dicha carrera corta, los pilotos cubrieron 24 vueltas para definir el orden de la parrilla definitiva del domingo. En la carrera sprint se vio una gran diversidad de elecciones en cuanto a los neumáticos, ya que unos optaron por ser agresivos con el compuesto más blando, mientras que otros fueron conservadores y seleccionaron el medio.

Esta sesión tiene un asterisco, ya que los pilotos podrán escoger las gomas que deseen para arrancar. Así pues, con 71 vueltas por delante, y el campeonato del mundo en juego entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, se vivirá una emocionante y estratégica lucha en el Autódromo José Carlos Pace.

¿Cuál es la mejor estrategia para la carrera de Brasil? ¿Cuántas paradas se harán en el GP de Brasil y qué neumáticos son los mejores?

El circuito de Interlagos es un lugar donde es posible adelantar, por lo que la gestión con las paradas en boxes no será tan clave como en otros trazados. No obstante, ya se vio durante la carrera sprint que el DRS no aseguraba pasar al monoplaza de delante.

Las mayores batallas se verán en las 'S' de Senna y en la curva 4, tras dos zonas de DRS, pero el undercut y overcut podrían funcionar a lo largo de la carrera. Pirelli, tras recoger datos de todas las sesiones, indicó cuáles podrían ser las mejores estrategias para el Gran Premio de Brasil 2021 de F1:

La mejor estrategia para el GP de Brasil de 2021 es realizar dos paradas y poner duros en ambas, pero dependerá de la temperatura de la pista.

La segunda mejor estrategia es hacer dos paradas, con un medio-duro-blando.

Una estrategia alternativa es hacer una única parada, empezando con el medio y poniendo el duro.

En gráfico, las mejores estrategias de paradas para el GP de Brasil 2021 de F1

Número de paradas ¿Con qué neumático salir? ¿Cuándo parar? ¿Segunda parada? Dos paradas Medio (amarillo) Vuelta 17-23 (poner duros ) Vuelta 42-47 (poner duros ) Dos paradas Medio (amarillo) Vuelta 47-52 (poner duros ) Vuelta 47-52 (poner medios ) Dos paradas

Medio (amarillo) Vuelta 48-54 (poner duros ) Vuelta 48-54 (poner blandos ) Una parada Medio (amarillo) Vuelta 27-32 (poner duros ) NO

Como este fin de semana la F1 celebró una carrera sprint en lugar de la habitual clasificación, los pilotos y equipos podrán elegir el neumático de salida, con lo que se podrían ver diferentes estrategias, tanto en la parte delantera como trasera de la parrilla.

Los que opten por ir a dos paradas, es probable que pongan el medio para la salida y que monten dos juegos de duros (o duro-medio) después. Su primera detención se realizaría en torno a las vueltas 17-23 para poner el duro, y la segunda y última sería alrededor de la 47 y 52.

Quienes vayan a una parada podrán tendrán que hacer una carrera más conservadora, con un juego de medios de inicio y los neumáticos duros a partir de la vuelta 27-32, aunque esto puede variar según la temperatura del asfalto y el desgaste de las gomas.

¿Con qué neumáticos hicieron la carrera sprint del GP de Brasil 2021 cada piloto?

1º Valtteri Bottas - Neumáticos blandos (rojos)

2º Max Verstappen - Neumáticos medios (amarillos)

3º Carlos Sainz - Neumáticos blandos (rojos)

4º Sergio Pérez - Neumáticos medios (amarillos)

5º Lewis Hamilton - Neumáticos medios (amarillos)

6º Lando Norris - Neumáticos medios (amarillos)

7º Charles Leclerc - Neumáticos blandos (rojos)

8º Pierre Gasly - Neumáticos blandos (rojos)

9º Esteban Ocon - Neumáticos blandos (rojos)

10º Sebastian Vettel - Neumáticos medios (amarillos)

Max Verstappen perdió su posición de cabeza tras elegir el neumático medio, y se vio superado por Valtteri Bottas y Carlos Sainz en los primeros virajes por esa ventaja de gomas. El piloto de Ferrari, no obstante, sufrió con el compuesto de blandos al final de la carrera sprint por la presión de Sergio Pérez, y pudo resistir, como el mismo indicó, porque la temperatura no fue demasiado alta.

Lewis Hamilton, que tuvo que remontar desde la última posición de la parrilla, optó por el medio, que castigó más durante las 24 vueltas. Si hubiera elegido los blandos, quizá se habría quedado sin gomas al final y hubiese perdido rendimiento.

¿Qué neumáticos le quedan a cada piloto para la carrera de Brasil?