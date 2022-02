McLaren prepara un programa de pruebas para novatos con su F1 2021

Cargar el reproductor de audio

Desde McLaren han reconocido en varias ocasiones que consideran a Patricio O'Ward como un claro candidato que podría dar el salto de la IndyCar a la Fórmula 1.

Sin embargo, las oportunidades que ha tenido de pilotar un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo han sido bastante limitadas y por esa razón su única aparición, hasta ahora, fue durante las pruebas de novatos en Abu Dhabi a finales del año pasado.

No obstante, con las nuevas reglas de la Fórmula 1, que obligan a los equipos a poner en sus coches a pilotos novatos en al menos dos sesiones de entrenamientos del viernes en 2022, es probable que O'Ward tenga alguna salida a pista en algún gran premio esta temporada.

Más allá de eso, McLaren quiere asegurarse de que cuando llegue el momento, el piloto mexicano esté lo mejor preparado posible, razón por la que se han comprometido a realizar un programa de pruebas con un coche de 2021 para ayudarle.

Esa opción no habría sido posible sin un cambio en las normas de la F1 para 2022. Ahora la FIA ya no prohíbe a los equipos hacer test privados con los coches del año anterior, como sucedía hasta ahora, debido a su gran diferencia respecto a la nueva generación de monoplazas.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo que la nueva normativa significaba que su equipo se comprometería a dejar su MCL35M de 2021 a sus jóvenes pilotos, con O'Ward como principal candidato para disfrutar de dichas pruebas.

"En la F1, por primera vez en mucho tiempo y debido al gran cambio de reglas, se permitirá probar el coche del año pasado", dijo Brown. "Así que queremos volver a tener un programa de pruebas como el que teníamos en el pasado".

"Tenemos que poner a un piloto novato en dos [FP1 del viermes] debido a las nuevas reglas de la F1, pero no hemos decidido a quién poner. Pero sin duda es un candidato", dijo cuando se le preguntó por el piloto mexicano.

Brown afirmó que la intención de McLaren de ayudar a alguien como O’Ward para poder dar el paso de IndyCar a la Fórmula 1 se basaría más en su rendimiento con un coche de la máxima categoría que en su éxito en las pistas estadounidenses.

"Si consigue llegar a la F1, será más por lo que sea capaz de hacer con el coche de F1, y es por eso que tenemos que hacer pruebas. No es cuestión de ganar allí [en la IndyCar], sino de ver qué puede hacer durante las pruebas de F1 y compararlo con Lando Norris, Daniel Ricciardo y otros pilotos".

"Ganar el campeonato [de IndyCar] no significa que puedas adaptarte la F1, al igual que no ganar el campeonato no significa que no te vayas a adaptar. Y por eso hemos puesto en marcha este programa de pruebas".

Aunque O'Ward es el candidato con más papeletas para disfrutar de estos test y rodar los viernes de gran premio con McLaren, Brown aseguró que también están considerando a otros pilotos, y se ha especulado con Colton Herta.

En referencia a si había posibilidades de que hubiese otro piloto de IndyCar aparte de O'Ward en sus planes, Brown dijo: "Podría ser".

Hablando más concretamente sobre si McLaren podría ayudar a Michael Andretti a conseguir que Herta obtenga un asiento, Brown dijo: "¿Colton? Si me lo pidiera amablemente... Creo que Colton es un piloto muy bueno. Ha pilotado de forma muy impresionante", concluyó.