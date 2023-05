El sarcasmo de Marko tras el accidente de Leclerc en Miami F1

Aunque finalmente el fin de semana de Miami acabó con victoria de Verstappen, el holandés sufrió un varapalo el sábado cuando primero cometió un error que no le dejó marcar un tiempo y luego se vio perjudicado por la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc.

Cuando el monegasco acabó contra las protecciones, primero las banderas amarillas y luego la neutralización de la sesión impidió que los pilotos que iban detrás mejoraran, lo que dejó a Max Verstappen sin tiempo y relegado a la novena plaza.

El siempre picante Helmut Marko, asesor de Red Bull, lo analizó a su manera en la Sky alemana, donde fue directo: "Por decirlo sarcásticamente, no se puede salir detrás de Leclerc. Fue muy desafortunado para Max. Se fue un poco largo en la primera vuelta y deberíamos haber vuelto a la pista antes. Habríamos tenido el ritmo...".

Un día antes de la clasificación, en la FP2 de Miami, Leclerc ya se había salido de pista y había acabado con su monoplaza recogido por la grúa. El #16 no buscó excusas y tras la clasificación en el Autódromo Internacional de Miami dijo a Canal +: "No hay una explicación, no hay una excusa, simplemente no es aceptable. Soy el primero en ser duro conmigo mismo. Este no es el nivel que debería dar".

Marko señalaba así los últimos accidentes del de Ferrari, y asegura que aprendieron la lección: "Al menos podríamos haber estado en las dos primeras filas. Pero se trata de aprender. Queríamos concentrarnos totalmente en la última vuelta y aprovecharla al máximo. Cuanto más tarde se sale, mejor está la pista. Pero esta vez no fue la decisión correcta", concluyó.

Luego, tras la carrera del GP de Miami, Marko también habló del duelo entre sus pilotos que acabó llevándose Verstappen con un adelantamiento a Pérez en la parte final. Y después de que el equipo hubiera defendido dejarles competir pese a la creciente tensión de los últimos meses, Marko dijo: "Los dejaríamos luchar si no había un peligro inmediato por detrás, y gracias a Dios los dos son lo suficientemente listos como para no golpearse".

"Checo no estaba dispuesto a ceder así como así, y la cosa se puso un poco tensa porque los dos estaban compitiendo al límite", añadió.