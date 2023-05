Los increíbles precios de la comida en el GP de Miami de F1 2023

El GP de Miami de F1 es probablemente uno de los más glamurosos del calendario, y desde su llegada a la máxima categoría en 2022 no ha dejado indiferente a nadie. Las dos carreras disputadas allí probablemente no pasarán a la historia como las más entretenidas, pero todo lo que rodea a la prueba da siempre mucho que hablar.

Siempre lleno de famosos y con brillo por todas partes, las entradas para el GP de Miami son muy caras y ya se generó revuelo el pasado año, lo que llevó a los organizadores a tener que justificar el alto precio. Sin embargo, parece que la necesidad de un importante desembolso económico no acaba cuando pagas tu entrada y cruzas la puerta de acceso.

Durante este fin de semana en el que Max Verstappen dio un recital para ganar desde la novena posición, se hicieron virales en redes sociales unas imágenes que revelaban el precio del establecimiento más famoso de la carrera de Florida, el Hard Rock Beach Club. Hay quien defendió esos precios insistiendo en que se tratan de una zona VIP, pero siguen pareciendo escandalosos como vas a ver a continuación.

Precios de comida en el GP de Miami 2023 de F1 (Hard Rock Beach Club)

Productos fríos (para 4 personas)

Ensalada de sandía y tomate verde: 250 dólares (227 euros al cambio actual)

Rollos de langosta de Maine: 450 dólares (409 euros)

Poke de atún de aleta amarilla: 350 dólares (318 euros)

5 unidades de lagostinos refrigerados: 500 dólares (455 euros)

Refresco de frutas: 295 dólares (268 euros)

Caviar: 400 dólares por onza (364 euros por 28,70 gramos)

Comida caliente (para 4 personas)

Empanada dúo: 350 dólares (318 euros)

Panes al vapor rellenos: 300 dólares (273 euros)

Plato de F1*: 500 dólares (455 euros)

Pastel de cangrejo de piedra de Florida: 450 dólares (409 euros)

Nachos de carne asada: 275 dólares (250 euros)

Dulces

Bundt cakes de guayaba y dulce de leche: 200 dólares (182 euros)

Helado Aubi & Ramsi: 245 (223 euros). Contiene Jungle Bird + helado de Jack Daniels y chocolate + Passion Prix

Sí, son precios para VIP y platos para cuatro personas, pero siguen siendo precios muy altos. Quizás lo más destacables es el Plato de F1, que son 455 euros pero contiene hamburguesas, quesadilla de chuletón, filetes de pollo y salsas. Sin embargo, si son para cuatro personas, no deja de ser más de 100 euros por porción para el tipo de comida que normalmente encuentras en puestos así.

Hard Rock Beach Club F1 Miami

Entre los postres hay tres tipos de helado con precios de 233 euros. Esa sección no dice "para cuatro" como las otras del menú, así que esperemos que ese no sea el coste por cucharada....

¿Y qué precio tenían las bebidas en el Hard Rock Club del GP de Miami 2023 de F1?

Las bebidas eran igual de caras. Una botella de vodka de Tito costaba 560 dólares (510 euros), a pesar de que se vendía alrededor de 20 dólares (unos 18 euros) según el estado. Un cubo de botellas Heineken de 16 onzas costaba 50 dólares.

Es cierto que no todo era igual de caro que esa zona exclusiva para VIP del circuito de Miami, pero un influencer estadounidense compartió una foto de un supuesto sándwich de carne de Wagyu de 42 dólares (38 euros). Visualmente, eso no parece un sándwich por el que pagar casi 40 euros. La carne Wagyu generalmente tiene una apariencia muy jaspeada de músculo y grasa, y no parece ser el caso (mira aquí debajo).

Pero sí, es el caso más extremo, porque antes del fin de semana los organizadores del GP de Miami anunciaron que inscribieron a más de 65 restaurantes, incluidos lugares para comer comida local y foodtrucks. "Nos enorgullecemos de ofrecer los mejores alimentos y bebidas de la región del sur de Florida e incorporarlos a nuestro espectacular evento mundial", dijo Tyler Epp, presidente del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2023.

Pero si en Miami ha sido así... ¿qué se puede esperar cuando la F1 llegue en noviembre a su primer GP de Las Vegas?