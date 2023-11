Leclerc se acerca a los récord históricos de poles sin victoria en F1

Problemas de fiabilidad, errores de estrategia de su equipo Ferrari, un coche con menos ritmo de carrera, mayor degradación, algún error de pilotaje... son muchas las razones por las que Charles Leclerc es uno de los pilotos con más pole position los sábados sin ganar los domingos, por lo que no se le puede atribuir solo al piloto estar cerca de récords históricos en el sentido negativo.

Con la pole position en Las Vegas y no haber podido ganar en carrera (fue segundo), Leclerc ya iguala las 19 pole position de Nelson Piquet como quinto piloto con mayor número. Sin embargo, todos los que tiene delante tienen muchas más victorias que poles perdidas, por lo que en ellos no predomina esa estadística.

Los pilotos con más pole position que luego no se convierte en victoria en la F1

Como has podido ver, de los 15 pilotos con más pole sin victoria, solo tres ganaron menos carreras de las que perdieron saliendo desde la pole, por lo que habría que pasar a mirar porcentajes de poles conseguidas sin transformarlas en victoria. De los cinco triunfos que lleva Charles Leclerc, cuatro han sido desde la pole, por lo que ha convertido en victoria el 17.39% de sus poles. ¿Y el resto?

Los pilotos con peor porcentaje de pole position convertida en victoria en F1

De esta estadística excluiremos a los pilotos que solo lograron una pole position y que no la convirtieron en victoria, como Lando Norris, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen o Lance Stroll. E incluso a los que solo tienen una pole que luego el domingo no fue victoria, pero que saben lo que es ganar en F1, como George Russell, que incluso salió primero en su único triunfo, en Brasil 2022, porque había ganado la carrera sprint que entonces formaba la parrilla de la carrera principal.

Hay pilotos como Keke Rosberg, Patrick Tambay o Chris Amon que no ganaron en ninguna de sus cinco pole position, por lo que tienen un 100% de pole no convertida en victoria.

Pero de los pilotos con más de 15 pole position en F1, solo René Arnoux supera a Leclerc, con un porcentaje de 88.89% de oportunidades perdidas, es decir, 18 poles de las que en 16 carreras no ganó. En ese sentido, Leclerc aún está por detrás, ya que lleva 23 poles y 19 de ellas sin triunfo, por lo que tiene un 82.61% de poles que luego no han sido triunfo.

Vamos a ver el porcentaje de los pilotos con más de 15 poles position y que a su vez menos convirtieron en victoria.

René Arnoux: 18 poles, 16 poles sin victoria. Falló en convertir la pole en victoria el 88.89% de poles Charles Leclerc: 23 poles, 19 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 82.61% de poles Nelson Piquet: 24 poles, 19 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 79.17% de poles Valtteri Bottas: 20 poles, 14 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 70% de poles Kimi Raikkonen: 18 poles, 12 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 66.67% de poles Damon Hill: 20 poles, 13 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 65% de poles Niki Lauda: 24 poles, 15 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 62.50% de poles Mika Hakkinen: 26 poles, 16 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 61.54% de poles Mario Andretti: 18 poles, 10 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 55.56% de poles Ayrton Senna: 65 poles, 33 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 55.38% de poles Jim Clark: 33 poles, 18 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 54.55% de poles Jackie Stewart: 17 poles, 9 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 52.94% de poles Felipe Massa: 16 poles, 9 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 52.94% de poles Stirling Moss: 16 poles, 8 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 50% de poles Nico Rosberg: 30 poles, 15 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 50% de poles Juan Manuel Fangio: 29 poles, 14 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 48.28% de poles Nigel Mansell: 32 poles, 15 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 46.88% de poles Sebastian Vettel: 57 poles, 26 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 45.61% de poles Alain Prost: 33 poles, 15 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 45.45% de poles Lewis Hamilton: 104 poles, 43 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 41.35% de poles Michael Schumacher: 68 poles, 28 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 41.18% de poles Fernando Alonso: 22 poles, 8 poles sin victoria. No convirtió la pole en victoria el 36.36% de poles Max Verstappen: 31 poles, 5 poles sin victoria. No ha convertido la pole en victoria el 16.13% de poles

(En esta lista de aquí arriba solo aparecen los pilotos con más de 15 poles. Por ejemplo, Juan Pablo Montoya hizo 13 poles y falló en convertir en victoria 10 de ellas, un 76.92% de fallo. O Ronnie Peterson, que hizo 14 poles y falló en convertir en victoria 11, un 78.57% de poles desperdiciadas).

Si no cambia pronto su suerte, Charles Leclerc seguirá avanzando negativamente tanto en la estadística de número de poles no convertidas en victoria como en el porcentaje de poles no convertidas en victoria pero también, y hay que recalcarlo, entre el top 15 de pilotos con más poles en la historia de la F1, donde ya se encuentra.