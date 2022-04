Leclerc promete que el error de Imola no volverá a ocurrir

Cargar el reproductor de audio

El piloto monegasco estaba apretando con fuerza en la parte final de la carrera de Imola para intentar superar al segundo clasificado Sergio Pérez, cuando fue demasiado agresivo al pasar por los pianos de la chicane Variante Alta y acabó haciendo un trompo.

El ligero toque contra las barreras obligó a Ferrari a cambiar su alerón delantero en boxes, y la pérdida de tiempo solo le permitió acabar sexto tras haber caído al décimo puesto.

Charles Leclerc ha sido muy duro consigo mismo por cometer errores en el pasado, y asegura que esta vez no será distinto. Tiene claro haber aprendido la lección y confía en que no se repetirán esos problemas.

Cuando se le preguntó si este sería otro ejemplo de su capacidad de nunca cometer el mismo error dos veces, contestó: "Sí, pero tal vez este sea un poco diferente".

"Es uno de esos errores en los que se debe un poco más al enfoque mental que has tenido en ese momento particular de la carrera".

"Pero siempre se me ha dado bien saber exactamente qué sentimiento en particular sentí y en qué momento de la carrera, y sé cómo corregirlo. Así que sí, es otro error, pero aprenderé de él y no lo haré de nuevo".

Aunque admitió que lo del GP de Emilia Romagna fue un error de piloto, Leclerc insiste en que el fallo no tuvo nada que ver con que se viniera abajo ante la presión.

"Obviamente sentimos presión no solo en cada carrera, sino durante todo cada de semana y no creo que haya cometido muchos errores antes".

"Fue un fallo que me costó mucho y voy a aprender de él. Pero no, por mi parte, no sentí ninguna presión añadida en particular".

Si bien acabó perdiendo tres posiciones, Leclerc es consciente de que las cosas podrían haber sido mucho peores en cuanto a la sangría de puntos frente al ganador de la carrera, Max Verstappen.

"Con el error en realidad tuve un poco de suerte, porque solo perdí siete puntos de los que podría haber sumado", dijo ciertamente aliviado.

"Aunque son siete puntos que podrían ser valiosos al final de la temporada y cada punto cuenta cuando estás luchando por el título. Así que sí, no volverá a suceder".