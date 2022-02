Cargar el reproductor de audio

Lo anunció el propio Hamilton a bombo y platillo en Twitter e Instagram el 5 de febrero tras casi dos meses de silencio en redes sociales: "Me he ido. ¡Ahora estoy de vuelta!".

Sus fans festejaron como un título que el inglés lograra con esos post más interacciones que cualquier publicación del pasado diciembre sobre el nuevo campeón Verstappen, pero por si eso no fuera poco, Mercedes también tiró de redes sociales para revelar que "ha vuelto".

Lo cierto es que ya le tocaba volver, porque ya acabaron las vacaciones para los pilotos y es hora de afrontar un nuevo curso. Su enfado tras perder el mundial, su plantón a la prensa en Abu Dhabi, su ausencia en la gala de la FIA del siguiente jueves (contra el reglamento, ¿habrá castigo?) y su inactividad en redes provocó rumores, quizás con filtraciones intencionadas, de que se podría retirar.

Pero Hamilton renovó en febrero de 2021 y ese mismo contrato lo prolongó en julio hasta 2023, por lo que no había muchas dudas de que fuera a seguir.

Lewis Hamilton y Mercedes han vuelto a jugar este año a llevarse el foco mediático, como ya hicieron en el invierno 2020-2021 sugiriendo que no había acuerdo de renovación. Y los medios y los aficionados lo hemos vuelto a comprar y se lo hemos vuelto a dar. Objetivo conseguido por su parte.

Vaya por delante que no se puede criticar el uso de las redes sociales que hace Hamilton si decide no publicar nada en sus cuentas durante casi dos meses y luego decir que ha vuelto. O acortando más la frase aún, directamente nadie puede criticar el uso de las redes sociales que hace Hamilton. El multicampeón usa sus perfiles para alzar la voz y concienciar a sus millones de seguidores de temas sociales de vital importancia y eso no debe sino aplaudirse.

Pero precisamente ese enorme altavoz que usa con tanta bravura y justicia en tantas ocasiones podría por ejemplo haberlo usado para pedir a sus aficionados que dejaran de amenazar a Latifi por provocar el Safety Car de las últimas vueltas en Abu Dhabi, o que cesaran los insultos contra Masi, la FIA, Red Bull o Verstappen por el desenlace del pasado mundial.

No, Hamilton no es responsable de lo que miles de fanáticos decidan publicar en internet, pero un mensaje público por su parte habría ayudado para, al menos, sonrojar un poco a esos irrespetuosos. Le honra haber llamado él mismo a Latifi para mostrarle su apoyo, y dio 'me gusta' al post que puso el canadiense, pero un simple mensaje en su cuenta de Instagram o de Twitter podría haber calmado las aguas.

Sin embargo, decidió el silencio, sin impedir que las bolas se hicieran más grandes: la de la rabieta de su afición por el título perdido y la de la posibilidad de que se hubiera cansado de todo y dejara la Fórmula 1.

Afortunadamente para el deporte y para todos, Hamilton será parte de la parrilla de la vibrante temporada 2022 que tenemos por delante.

Hay muchas ganas de ver cómo transcurre el mundial, de qué equipos dan con la clave y de qué será capaz un súper talento como Lewis ultramotivado. Ojalá sea un año que se recuerde para siempre, como el anterior. Y al acabar este curso ya tendremos la lección doblemente aprendida, en invierno faltan noticias, el ego necesita inflarse y es atractiva la atención mediática. Pero hay Hamilton para rato.