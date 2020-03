Hamilton niega tener coronavirus pese a haber estado con dos infectados

El coronavirus ha afectado a todos los campeonatos, pero de momento se desconocen grandes nombres de personas afectadas en el automovilismo. Un trabajador de McLaren dio positivo en Australia, así como uno de Pirelli, pero ninguno de los pilotos se contagió.

Lewis Hamilton estuvo el pasado 4 de marzo en un evento del Movimiento We en Londres, y allí se vio con el actor británico Idris Elba y con la presentadora de televisión Sophie Trudeau, esposa del primer ministro canadiense, ambos positivos por coronavirus.

Elba reveló que se había abrazado con Hamilton en ese evento antes de que el piloto viajara a Australia, y las fotos del acto mostraban a Lewis también junto a Sophie Trudeau. A partir de ahí surgió el rumor de que el seis veces campeón del mundo tendría que pasar una cuarentena por posible infección, pero él mismo ha salido a desmentirlo.

Hamilton, que desde que volvió de Melbourne ha estado en casa, publicó un largo mensaje en sus redes sociales que decía así:

"Hubo algunas especulaciones sobre mi salud, después de que estuviera en un evento con dos personas que luego dieron positivo por coronavirus.

"Quería haceros saber que estoy bien, que me siento saludable y que hago ejercicio dos veces al día. No tengo síntomas, y ya han pasado 17 días desde que vi a Sophie e Idris. He estado en contacto con Idris y estoy feliz de escuchar que está bien".

“Hablé con mi médico y le pregunté dos veces si necesitaba hacerme un test, pero la verdad es que hay una cantidad limitada de test disponibles y hay personas que lo necesitan más que yo, especialmente cuando no mostraba ningún síntoma".

"Entonces, lo que he hecho es mantenerme aislado durante la semana pasada, en realidad desde que cancelaron el gran premio, y mantuve distancia con todas las personas".

Y, para acabar, añadió: "Lo más importante que todo el mundo puede hacer es ser positivo, distanciarse de la mejor manera posible, aislarse si es necesario y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos".

