F1: Hamilton espera otra "pesadilla" en Italia como en 2019

Mercedes ha seguido demostrando este viernes en Monza, una semana después de arrasar en el GP de Bélgica, que tienen un plus en su monoplaza, más allá del aireado modo fiesta.

Lewis Hamilton fue el más rápido de la jornada, mejorando en seis décimas el tiempo de Valtteri Bottas por la mañana. El inglés aseguró que encontró un extra en la FP2, después de una primera sesión "no genial".

Así, se perfilan una vez más, en el caso de que hubiese dudas, como favoritos indiscutibles a llevarse la pole position el sábado y ganar la carrera del domingo.

"Parece que hicimos mejoras de los libres 1 a los libres 2. La primera sesión no fue genial, porque al tener tan poca carga aerodinámica derrapas muchísimo. Creo que en la segunda dimos algunos pasos en la dirección correcta. Va a estar apretado entre una buena cantidad de gente, creo", comentó el vigente campeón después de bajarse del coche.

"Es un circuito muy bacheado, por lo que hay que tratar de encontrar el equilibrio correcto con los baches, y entre las curvas de alta y baja velocidad. Creo que hemos dado algunos pasos más en ello y creo que estaremos donde necesitamos estar. Aquí no hay una gran cantidad de curvas, por lo que está más apretado que en otros sitios como Spa".

Este fin de semana, además de la eliminación del modo fiesta, ha cobrado protagonismo la directiva de la FIA para evitar otro espectáculo dantesco como el de la Q3 de 2019, cuando todos los coches se apelotonaron en los últimos compases buscando hueco.

Así fue la clasificación de 2019: Un esperpéntico final de Q3 termina con pole de Leclerc en Monza

"Fue complicado en el pasado, ni siquiera logramos dar la última vuelta el año pasado. Va a ser interesante. Escuché que quizás establezcan un tiempo mínimo que tendremos que hacer en la vuelta de salida de boxes, tal vez eso ayudará. Pero creo que va a ser una pesadilla en la última curva, de todos modos, con todo el mundo queriendo abrir hueco. Será un trabajo complicado", sentencia el inglés.

Y sobre su batalla con el resto (Norris fue el más cercano, a 0,897 segundos, después de marcar su mejor tiempo a última hora), solo menciona a Bottas.

"No lo sé, no he estado mirando mucho los tiempos, estuve trabajando en el setup. No sé ni siquiera cómo está Bottas de cerca. Simplemente intenté tener el equilibrio adecuado para una vuelta, porque es muy complicado adelantar aquí, y luego simplemente ver cómo nos adaptamos a la carrera", apuntó.

Bottas, "sorprendido" por la diferencia de Mercedes

El piloto finlandés de Mercedes logró el mejor tiempo por la mañana y se quedó a 0,262 segundos de su compañero por la tarde.

Bottas considera que su día fue "bastante positivo", pero deja claro que aún pueden mejorar, sobre todo con la estabilidad del coche en algunas curvas.

"Creo que el rendimiento en los tiempos por vuelta comparado con los demás es ligeramente sorprendente en estos momentos. Pero veremos mañana", aseguró.

"Siempre hay más que se puede extraer, seguro. Creo que mi vuelta en la FP2 no fue genial, por lo que todavía hay un poco más por mejorar. Estoy seguro de que es lo mismo para todos".

