En el viernes del GP de Italia de Fórmula 1 2020, todos hablan del juego de rebufos que puede desatar el caos en la Q3, como en 2019, cuando casi todos se quedaron sin dar la segunda vuelta rápida.

Sainz dejó claro que esto puede ser positivo por el espectáculo que da en TV, pero que puede volver a dejar en evidencia a algunos, si no logran completar la vuelta de calentamiento a tiempo.

"Por ahora, si ves la FP2, puedes ver que, aunque no necesites el rebufo, todo el mundo lo está practicando. Está claro que todo el mundo va a buscar esos rebufos y podría crear un poco de caos. Siempre que podamos hacer todas nuestras vueltas de clasificación, luego el lío de los rebufos es parte del espectáculo, por lo que no me importa si es demasiado. Lo que todos queremos es seguridad y dar nuestras vueltas", comentó este viernes en Monza.

"Es positivo por espectáculo que damos en la televisión en la vuelta de salida de boxes, pero puede ser un problema si no logramos una vuelta rápida y peligroso con las velocidades a las que vamos, pero es igual para todos, así que esperemos poder hacer un buen trabajo de nuevo".

El español de McLaren acabó 10º en la FP1, a 1,118 segundos de Bottas y con 27 vueltas. Por la tarde, bajó en medio segundo su tiempo y completó otras 30 vueltas, con un solo susto tras una salida por la grava para acabar 6º, a 1,121 de Hamilton.

"Ha sido un viernes bastante prometedor y estoy muy contento por cómo nos ha ido. Aún hay que ver dónde estaremos, pero es un buen inicio. El motor por ahora parece ir bien y lo conservaremos para el sábado", añadió.

"Ha sido un día positivo, hemos completado todo el plan, el coche va relativamente bien y ahora hay que analizar las tandas largas. Pero en general contento y a ver mañana, que parece que va a haber muchos rebufos y peleas, así que estará divertido".

"Creo que este circuito siempre da tiempos por vuelta muy apretados, no tiene muchas curvas y tiene rectas largas... estamos bastante contentos con nuestros intentos de hoy, muy contentos con cómo estamos desarrollando el coche. Solo necesitamos encontrar algo más, porque los Renault parecen rápidos de nuevo", concluyó.

