El campeón del mundo tuvo una clasificación decepcionante en las calles de Montecarlo, ya que terminó séptimo, mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, se aseguró la tercera posición.

Y aunque el mayor problema para Hamilton fue que no pudo conseguir la temperatura óptima de sus neumáticos en la clasificación, sugirió después que el equipo podría haber hecho un mejor trabajo.

"Habrá algunas discusiones duras que vamos a tener con mis ingenieros esta noche, o tal vez después del fin de semana", dijo Hamilton. "Hay cosas que deberían haberse hecho y no se han hecho. Pero aprenderemos de ello y llegaremos juntos más fuertes a la próxima carrera".

Cuando se le preguntó si podía profundizar en lo que el equipo debería haber hecho, Hamilton dijo: "Realmente no puedo, no. Desde mi punto de vista es un poco frustrante, pero es lo que hay. No puedo decir mucho al respecto, y además no quiero ser crítico con el equipo, pero a puerta cerrada, lo seré. Y tenemos que trabajar más duro".

Hamilton admitió que el equipo no había aprovechado un esperanzador día de entrenamientos el jueves, ya que los cambios en la puesta a punto lo habían enviado en una dirección completamente equivocada cuando la acción en pista se reanudó el sábado.

"Hubo muchos cambios que hicimos en el coche después de la tercera sesión de libres, porque fue un desastre", dijo. "Y eso es por el trabajo que hemos hecho en los últimos dos días. Fue una dirección completamente equivocada, se perdió completamente el norte".

"Luego hicimos algunos cambios para intentar dar pasos hacia atrás y llevar el coche a un lugar diferente, y fue peor que nunca. Así que creo que realmente perdimos el rumbo después del jueves".

Debido que al monoplaza Mercedes le cuesta más calentar sus neumáticos en comparación con sus rivales de Ferrari y Red Bull, Hamilton dijo que no había un punto real en el que se sintiera cómodo.

"Definitivamente tenemos problemas [con el calentamiento de los neumáticos], y creo que esto se magnifica aquí al ser un circuito de baja energía", dijo. "No hay zonas de alta velocidad, y además hoy hacía mucho, mucho más frío. Así que ha empeorado a lo largo del día".

"No estoy muy seguro de cómo Valtteri es capaz de hacer funcionar sus neumáticos. He visto algo de agarre en la última vuelta, pero ha durado muy poco, así que habrá que analizarlo en profundidad".

"Por supuesto, el séptimo puesto no es un gran lugar para empezar aquí, pero tendré que hacer lo mejor que pueda para limitar los daños mañana. Intentaré ver si hay una forma de remontar de alguna manera".

